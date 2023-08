PSG: Real Madrid bereitet wohl erstes Angebot für Kylian Mbappé vor

Real Madrid hat laut der französischen Zeitung Le Parisien geplant, Paris Saint-Germain das Erstangebot für Stürmer Kylian Mbappé zu unterbreiten. Dem Vernehmen nach ist die Offerte für den 15. August vorgesehen.

Der Franzose wird bei den Parisern bereits für einen bevorstehenden Wechsel geschont, damit er sich nicht verletzt. Dementsprechend hält sich Mbappé mittlerweile sogar schon in PSGs Trainingsgruppe zwei fit.

Der Stürmer wurde auch mit einem Wechsel in die Wüste, zu Al-Hilal, in Verbindung gebracht und PSG habe offenbar ein Angebot von 300 Millionen Euro aus Saudi-Arabien angenommen. Mbappé schob dem Wechsel allerdings einen Riegel vor.

Mbappé war bereits in der Vergangenheit mehrfach mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht worden. So auch im Sommer 2022. Obwohl lange Zeit von einem ablösefreien Wechsel ausgegangen wurde, entschied er sich letztlich kurzfristig für eine Vertragsverlängerung mit PSG. Sein Kontakt läuft 2024 aus.

Kylian Mbappé schoss in der vergangenen Spielzeit wettbewerbsübergreifend 41 Tore und spielt bereits seit sechs Jahren in Paris. Der Marktwert des 24-Jährigen beläuft sich momentan auf 180 Millionen Euro.