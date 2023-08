Neymar jagt Karim Benzema und Cristiano Ronaldo: Die Fußballer mit den höchsten Gehältern

Durch den Kaufrausch in Saudi-Arabien schnellen die Spitzengehälter im Fußball noch weiter nach oben. Wer kassiert am meisten?

Mittlerweile stehen acht der zehn bestverdienenden Spieler in Saudi-Arabien unter Vertrag. Seit Dienstag ist auch Neymar dabei , er kletterte nach seinem Transfer von PSG zu Al-Hilal direkt auf das Treppchen.

Der Transfersommer 2023 und die Kaufwut der finanzstarken Vereine aus der Saudi Pro League hinterlassen Spuren: Nicht nur in den Kadern und auf den Bankkonten europäischer Vereine, sondern auch in der Liste der Spitzenverdiener unter den Fußballstars.

Bei Napoli überragend, bei Chelsea durchschnittlich. Nach einem Jahr beendet der Innenverteidiger das Missverständnis in London und lässt seine Laufbahn nun in Riad ausklingen.

Das Erreichen des großen Ziels, dem Gewinn der Champions League, und das lukrative Angebot Al-Ahlis waren für Mahrez die optimale Gelegenheit, Manchester City in diesem Sommer den Rücken zu kehren.

Sein Wechsel nach Saudi-Arabien sorgte auf der Insel für viel Kritik. Henderson hatte sich stets unter anderem für die LGBTQ-Bewegung eingesetzt. Nun kickt er in einem Land, in dem das schwierig bis strafbar sein dürfte.

Das mit dem Durchbeißen beim FC Bayern wurde nichts. Mané wird es verschmerzen können, denn künftig ist er bei Al-Nassr hinter CR7 die Nummer zwei - was den Status und das Gehalt angeht.

© Getty Lionel Messi #10 of Inter Miami CF

6. Lionel Messi (Inter Miami)

Jahresgehalt: 45 Millionen Euro

Vertrag bis: 2025

Alter: 36

In Saudi-Arabien hätte Messi noch deutlich mehr verdienen können als nun in Miami. Der Argentinier muss aber trotzdem nicht am Hungertuch nagen, schließlich winken ihm durch Deals mit Apple und adidas sowie der Möglichkeit, später bei Inter einzusteigen, weitere fette Einnahmen.