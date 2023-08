Lionel Messi und David Beckham: Eine Superstar-Bromance, die Inter Miami in eine MLS-Supermacht verwandelt hat

Der Argentinier fühlt sich in Miami offenbar pudelwohl - sicher auch wegen seiner besonderen Verbindung zu Eigentümer David Beckham.

Lionel Messi ist das neue Gesicht der MLS. In seinen ersten Spielen zeigte der Argentinier, dass es sich bei seinem Wechsel in die USA nicht nur um einen Marketing-Gag handelt. Praktisch in jeder Partie trifft der Weltmeister bisher mindestens einmal und legt zudem noch regelmäßig Tore auf. Das dürfte niemanden mehr freuen als Miteigentümer David Beckham. Als Miami 2018 den Zuschlag für einen neuen Platz in der MLS erhielt, versprach Beckham, das beste Team der Liga aufzubauen und ergänzte: "Ich denke, Miami braucht einen Star. Man muss sich klarmachen, dass unsere Fans und Miami von uns erwarten, dass wir einen Star holen. Das haben wir vor." Zu dieser Zeit kannte Messi nur einen Verein, und der hieß FC Barcelona. Doch als seine glückliche Ehe mit den Blaugrana 2021 in die Brüche ging, streckte Miami seine Fühler nach ihm aus. "Ich habe drei Jahre gebraucht. Eineinhalb Jahre, sehr intensiv", sagte Miamis geschäftsführender Eigentümer Jorge Mas kürzlich gegenüber El Pais, als er zu den Verhandlungen mit Messi befragt wurde. "Ende Mai war es dann soweit. Beckham sprach mit Leo nur über Fußballthemen, weil er gerade spielte. Ich wollte nicht, dass er sich unter Druck gesetzt fühlt. Wir haben in Barcelona, Miami, Rosario, Doha... gesprochen. Ich habe die gesamte Weltmeisterschaft in Katar verbracht und Argentinien zugeschaut." MLS-Commissioner Don Garber fügte zu Beckhams Rolle bei dem Deal hinzu: "Es kommt nicht oft vor, dass die Dinge zusammenpassen und man die Dinge, die man verspricht, auch einhält. Ich denke, das ist cool. David ist ein besonderer Mensch. Die Leute verstehen nicht, wie klug David Beckham ist, wie aufmerksam er ist und wie fleißig er ist." Wir werfen einen Blick auf die einzigartige Verbindung zwischen dem Argentinier und dem Engländer.

© getty Lionel Messi und David Beckham: "Ein wahr gewordener Traum" Beckham war als Spieler selbst einer der ersten großen Namen, der in die MLS wechselte: In seinem Vertrag bei den LA Galaxy war 2007 zudem festgeschrieben, dass er eine MLS-Franchise für 25 Millionen Dollar erwerben könne. 2014, nach seinem Karriereende, setzte er das dann in die Tat um und gründete Inter Miami. Der ehemalige englische Nationalspieler zeigte damit sein Vertrauen in das Potenzial des Fußballs in den Vereinigten Staaten und der MLS. Dieses Potenzial will er nun mit Messi voll ausschöpfen. Schon die Vorstellung des Weltmeisters im DRV PNK-Stadion war ein Spektakel, zu dem 21.000 Menschen ins Stadion kamen - das, an sich, war eigentlich unwürdig. Messi ist es schließlich gewohnt, wie im WM-Finale von 89.000 oder wie im Camp Nou von 99.000 Zuschauern empfangen zu werden. Messi war die Freude am Abend seiner Vorstellung ins Gesicht geschrieben. Er umarmte Beckham, der sichtlich gerührt war, als er sich an die Menge wandte. "Es ist ein wahr gewordener Traum", sagte er. "Leo, wir sind so stolz, dass du unseren Verein für die nächste Phase deiner Karriere gewählt hast." Später veröffentlichte Miami Bilder von Messis offizieller Vertragsunterzeichnung in den Büroräumen des Vereins. Beckham saß wie ein stolzer Vater neben dem 36-Jährigen. Die einstige Spieler-Legende von Manchester United hat selbst eine grandiose Karriere hinter sich, aber es scheint ihm genauso viel Freude zu bereiten, seine Vision für Miami nach so vielen Jahren harter Arbeit in Erfüllung sehen zu gehen. Beckham sagte kürzlich in einem Interview mit The Athletic: "Ich hätte nie gedacht, dass ich als Eigentümer das gleiche Gefühl haben würde wie als Spieler. Als ich den Anruf erhielt [dass Messi sich für Miami entschieden hat], hatte ich das gleiche Gefühl wie damals, als ich im Old Trafford oder im Wembley-Stadion rausging. Ich dachte: 'Wir haben gerade alle Konkurrenten geschlagen, um den größten Spieler zu verpflichten, der jemals für uns gespielt hat'." Ein Transfer mit zehn Jahren Anlauf Im selben Interview verriet Beckham auch, dass er bei Inter Miami von Beginn an Messi gedacht habe. "Das Ganze entstand aus einem Gespräch bei einem Glas Wein beim Abendessen", sagte er. "Ich wandte mich an Jorge [Mas] und sagte: 'Eines Tages muss Messi zu unserem Klub kommen'. Das war wahrscheinlich, als wir uns das erste Mal trafen. Neulich habe ich auf meinem Handy eine der ersten Präsentationen gefunden, die die Werbeagentur Doubleday & Cartwright gemacht hat - sie haben eines der Trikots mit dem Logo animiert und sie haben es virtuell Leo angezogen. Das war vor zehn Jahren." Der Engländer ergänzte: "Also hatte ich es immer im Kopf. Ich nehme an, dass jeder Besitzer eines Sportvereins denkt: 'Wir wollen die besten Spieler zu unserem Verein holen'. Klappt das bei jedem? Nein, natürlich nicht. Aber wir saßen beim Abendessen und dachten: 'Okay, wenn wir Leo für unseren Markt, für unsere Fans, für diesen Teil der Welt holen können, gibt es keinen Besseren'." Noch bevor Inter Miami sein erstes MLS-Spiel bestritten hatte, stand also Messi auf der Agenda. Im September 2019 reisten Beckham und Mas dann zu einem Treffen nach Barcelona, das den Weg für Messis spätere Ankunft in den USA ebnen sollte. "Wir stiegen in ein Flugzeug und flogen heimlich von London nach Barcelona", so Beckham. "Wir schlichen uns in ein Hotel, trafen Jorge Messi (Lionels Vater und gleichzeitig sein Agent) und begannen das Gespräch. Es ging nur darum: 'Wir würden uns freuen, wenn Ihr Sohn eines Tages für unser Team spielen würde. Wir wissen, dass er noch nicht kommen kann, aber eines Tages hätten wir Leo gerne in Miami. Dann hat Jorge (Mas) einen unglaublichen Job gemacht, und ihm gezeigt, was er für den Sport in diesem Land tun kann, was er für die MLS tun kann und was er für Inter Miami tun kann."

© getty Lionel Messi und David Beckham: Tränen nach dem Debüt Inter Miami hatte den 21. Juli gegen Cruz Azul als Termin für Messis Debüt vorgesehen, lange bevor er in den USA landete. Beckham trug seinen Teil dazu bei, die Vorfreude auf das Spiel zu steigern. "Wir wissen nicht, ob Leo spielen wird, oder ob er Minuten bekommt. Denn ich denke, dass er bereit sein muss", sagte der Engländer gegenüber ESPN Argentina. "Wir müssen ihn schützen und sicherstellen, dass er bereit ist, denn er war im Urlaub und ist gerade erst in Miami angekommen." Der neue Trainer von Miami, Gerardo "Tata" Martino, der bereits in Barcelona und Argentinien mit Messi zusammengearbeitet hatte, wechselte Messi in der 54. Minute ein. Die Einwechslung hatte den gewünschten Effekt: Messi war sofort mittendrin im Geschehen und wurde von den heimischen Fans bei jedem Ballkontakt zu einem magischen Moment aufgefordert. Trotz Messis Bemühungen gelang es Cruz Azul, Miami in Schach zu halten. Das Spiel schien auf ein Unentschieden hinauszulaufen - bis der 36-Jährige in der Nachspielzeit einen Freistoß von der Strafraumgrenze versenkte. Messi hat seine besten Jahre theoretisch hinter sich, doch wenn es um die Ausführung von Freistößen geht, ist er nach wie vor unübertroffen - was er vor den Augen der ganzen Welt erneut unter Beweis stellte. Zahlreiche Promis auf der Tribüne erhoben sich vor Freude und Ehrfurcht, darunter auch Tennislegende Serena Williams. Aber vor allem die Reaktion von David Beckham sorgte für Aufsehen. Nachdem er sich mit seiner Frau Victoria umarmt hatte, sah man Tränen in seinen Augen und er musste erst einmal tief durchatmen, um sich zu beruhigen. "Als ich den Freistoß gesehen habe, dachte ich, dass es so enden muss", sagte der 48-Jährige nach dem Spiel. "Es ist so aufregend heute Abend für unsere Fans. All diese Menschen sind hierher gekommen, um Leo auf dem Spielfeld zu sehen, ganz zu schweigen von dem, was er getan hat. Für alle in diesem Stadion und im ganzen Land wird ein Traum wahr, Leo in der MLS spielen zu sehen. Ich habe nicht viele Worte dafür."

© getty Lionel Messi und David Beckham: Die Macht von Thor "Wer auch immer diesen Hammer hält, wenn er seiner würdig ist, möge die Kraft Thors besitzen." Anthony Hopkins' Zeile, die er als Odin im Blockbuster "Thor" aus dem Jahr 2011 mit dem Mjolnir in der Hand liest, ist für eine bestimmte Generation von Marvel-Fans legendär. Als das Kino-Publikum Captain America in "Avengers: Endgame" zum ersten Mal sah, weinte es Freudentränen und jubelten unisono, als endlich bewiesen war, dass die Macht des Hammers nicht nur Thor gehört. Der älteste Sohn von Messi, Thiago, ist zufällig ebenfalls Marvel-Fan und seine Lieblingsfigur ist der Gott des Donners. Als Lionel Messi am 26. Juli gegen Atlanta United auflief und bereits nach acht Minuten traf, feierte er mit Thiago und seinen beiden weiteren Söhnen Ciro und Mateo, die am Spielfeldrand saßen - mit einem von Thor inspirierten Jubel. Wenn es jemals einen Fußballer gab, der Thors Hammer würdig war, dann ist es Messi. Seine Geste, Mjolnir zu beschwören, drückte die Magie seiner Anwesenheit im DRV PNK-Stadion treffend aus. Allerdings herrschte anfangs etwas Verwirrung über die Bedeutung des Jubels. Beckham saß in der Nähe von Messis Familie und hatte ebenfalls ein breites Lächeln im Gesicht, als der siebenfache Ballon d'Or-Gewinner seine Hand hob. In den sozialen Medien wurde vermutet, dass Messi eine "Halt mein Bier"-Geste in Richtung Beckham machte, um augenzwinkernd zu unterstreichen, wie gut er ist. Messis Frau Antonela Roccuzzo stellte jedoch später in den sozialen Medien die Sache richtig. Sie postete ein Bild von Messi beim Feiern mit einem Emoji von Mjolnir und der amüsanten Bildunterschrift "Thorsday". Es stellte sich also heraus, dass Messi und Beckham ihre eigene private Feier nicht im Voraus organisiert hatten. Aber der Boss von Miami reagierte mit der gleichen kindlichen Ausgelassenheit wie Messis Söhne auf die Geste - was zeigt, wie sehr er Messi bereits lieb gewonnen hat.

© getty Lionel Messi und David Beckham: Die Beziehung zwischen den Familien Messi scheint sich in Miami bereits besser eingelebt zu haben, als es ihm bei PSG je gelungen ist. Das ist auch Victoria Beckhams Verdienst, denn sie hat alles getan, damit er sich hier wohlfühlt - unter anderem hat sie geholfen, ein riesiges Wandgemälde im Stadtteil Wynwood in Miami fertigzustellen. Davids Frau hat sich auch sehr bemüht, Messi und seine Familie willkommen zu heißen und war bei den Spielen gegen Cruz Azul und Atlanta anwesend. Sie umarmte sogar Messis Frau Antonela auf der Tribüne des DRV PNK-Stadions. "Posh Spice", das frühere Mitglied der Girlgroup "Spice Girls" steht nun wieder im Blickpunkt der Öffentlichkeit und scheint jeden Moment zu genießen. Aber das Band zwischen den beiden Familien ist kein Schein. Auch in ihrer Freizeit wurden die vier zusammen abgelichtet. Lionel, Antonela, David und Victoria wurden am Wochenende bei einem Abendessen im japanisch inspirierten Steakhaus Gekko gesehen, zusammen mit Sergio Busquets und seiner Freundin Elena Galera sowie Jorge Mas und dessen Frau Aleyda. Messi, Victoria und David teilten Fotos von dem Abend, die zeigten, wie sehr sich die beiden in Miami in so kurzer Zeit angenähert haben. Mit Beckham als Freund und Mentor auf Schritt und Tritt können die Fans von Inter Miami viele weitere erfolgreiche Spiele von ihrem neuen Helden erwarten. Denn wenn Messi glücklich ist, spielt er sicher auch besser.