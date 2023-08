Mason Greenwood könnte künftig für Jamaika auflaufen

Der jamaikanische Verband will offenbar Mason Greenwood für seine A-Nationalmannschaft gewinnen - obwohl der 21-jährige Stürmer bereits eine Partie für England absolviert hat. Das berichtet die Daily Mail.

Laut FIFA-Statuten wäre ein Verbandswechsel ab September möglich. Dann liegt Greenwoods einziger Einsatz für England mehr als drei Jahre zurück. Außerdem erfüllt er die Kriterien, dass er damals unter 21 Jahre alt war, weniger als drei Länderspiele für England absolviert und auch nicht an einem internationalen Turnier teilgenommen hat. Greenwood wurde zwar in England geboren, besitzt aber auch einen jamaikanischen Pass. Bereits in der Vergangenheit soll sich deren Verband um eine Einberufung des Stürmers bemüht haben.

Anfang der Woche trennten sich Greenwood und sein Klub Manchester United einvernehmlich. Gegen den Flügelspieler wurde zuletzt unter anderem wegen versuchter Vergewaltigung und Körperverletzung ermittelt, letztlich wurde er aber freigesprochen. Nun soll sich Greenwood einen neuen Verein suchen - Interesse gibt es angeblich von der AS Roma und Al-Ettifaq.

"Wir werden mit Mason nun daran arbeiten, dieses Vorhaben umzusetzen", heißt es im Statement von United zur beabsichtigen Trennung. Auch der Spieler selbst sagte in einem Statement am Montag, dass er darin die richtige Lösung sehe: "Es ist das Beste für uns alle, dass ich meine Karriere als Fußballer abseits des Old Trafford fortsetze, wo meine Anwesenheit keine Ablenkung für den Verein bedeutet." Womöglich sucht er sich nun auch einen neuen Verband.