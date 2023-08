Manchester City vs. FC Sevilla live, Übertragung: UEFA Super Cup im TV, Livestream und Liveticker

Mit Manchester City und dem FC Sevilla treffen morgen im UEFA Super Cup der Champions-League- und der Europa-League-Sieger aufeinander. Wie Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Manchester City vergab am vergangenen Sonntag die Chance, die erste Trophäe der Saison zu holen. Im englischen Super Cup, dem Community Shield, unterlag das Team von Pep Guardiola dem FC Arsenal erst im Elfmeterschießen. Doch lange müssen die Skyblues auf die nächste Titelchance nicht warten. Am morgigen Mittwoch, den 16. August, geht es nämlich bereits wieder um den UEFA Super Cup. In diesem treten der Champions-League- und Europa-League-Sieger der vergangenen Spielzeit aufeinander. Die Citizens kriegen es also mit dem FC Sevilla zu tun, der sich vergangene Saison mit einem Sieg über die AS Rom zum bereits siebten Mal zum Europa-League-Sieger krönen konnte.

Nun treffen die beiden europäischen Top-Teams im UEFA Super Cup aufeinander. Das Spiel wird im Stadion Georgios Karaiskakis im griechischen Piräus ausgetragen. Der Anpfiff ertönt um 21 Uhr.

© getty Manchester City trifft im UEFA Super Cup auf den FC Sevilla.

Manchester City vs. FC Sevilla live, Übertragung: UEFA Super Cup im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte hat sich unter anderem der Privatsender Sat.1 gesichert. Somit wird zum morgigen UEFA Super Cup eine Free-TV-Übertragung angeboten. Der Abend beginnt mit der Sendung "ran - SAT.1-Fußball" um 20.15 Uhr. Die Crew, die Euch dabei und später auch durchs Spiel begleitet, wird mit folgendem Personal gebildet:

Experte: Markus Babbel

Moderation: Matthias Opdenhövel

Kommentator: Wolff-Christoph Fuss

Gratis lässt sich die Begegnung zudem auch im Livestream bei ran.de verfolgen.

Nicht gratis ist dagegen der Zugang zu DAZN. Der Streamingdienst wurde ebenfalls mit der Übertragung des Spektakels beauftragt und geht um 21 Uhr auf Sendung. Um den Kommentar kümmert sich Max Siebald, während Seb Kneißl ihn dabei als Experte begleitet.

DAZN bietet drei verschiedene Abo-Pakete an, wovon lediglich DAZN Unlimited den UEFA Super Cup abdeckt.

Manchester City vs. FC Sevilla live, Übertragung: UEFA Super Cup im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Manchester City vs. FC Sevilla live, Übertragung: UEFA Super Cup im Liveticker

Die, die keine Möglichkeit haben, das TV- und Livestream-Angebot wahrzunehmen, können im Liveticker bei SPOX live mit dabei sein.

Hier geht es zum Liveticker des UEFA Super Cups zwischen Manchester City und dem FC Sevilla.

Manchester City vs. FC Sevilla live, Übertragung: UEFA Super Cup im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Manchester City vs. FC Sevilla

Manchester City vs. FC Sevilla Wettbewerb: UEFA Super Cup

UEFA Super Cup Spielrunde: Finale

Finale Datum: 16. August 2023

16. August 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Georgios Karaiskakis, Piräus

Georgios Karaiskakis, Piräus TV: Sat.1

Livestream: ran.de

Liveticker: SPOX

