Inter Miamis Verteidiger Kamal Miller fällt es wegen Lionel Messi schwer, sich zu konzentrieren

Lionel Messi sorgte am Samstag in der MLS für Furore, als er in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, ein Tor nach einem Traumpass erzielte und mit Inter Miami drei Punkte beim Auswärtsspiel bei den New York Red Bulls holte. Kamal Miller, der in der Innenverteidigung von Inter Miami begann, lobte seinen Mannschaftskameraden, sagte aber auch, dass die schiere Präsenz von Messi ablenkend wirken kann.

Nach dem Sieg von Miami erklärte Miller: "Ich ertappe mich dabei, wie ich ihn beobachte, anstatt mich auf meine Aufgabe zu konzentrieren. Es ist schwer, sich zu konzentrieren, wenn man eine so große Präsenz hat."

Lionel Messi führte Inter Miami zum Triumph im Leagues Cup

Messi hat sich seit seinem Wechsel von PSG zu Beginn dieses Transferfensters hervorragend geschlagen. Er hat Spielern wie Miller geholfen, den Leagues Cup zu gewinnen, und den Verein in ein weiteres Finale im U.S. Open Cup geführt. Die Mannschaft liegt derzeit aber noch auf dem letzten Platz in der Eastern Conference der MLS.