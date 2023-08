Levski Sofia vs. Eintracht Frankfurt heute live, Übertragung: Conference League Qualifikation im TV, Livestream und Liveticker

Eintracht Frankfurt misst sich heute in der Qualifikation der Conference League mit dem bulgarischen Top-Klub Levski Sofia. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nur noch einen Gegner muss Eintracht Frankfurt überwinden, um die erste Conference-League-Teilnahme perfekt zu machen. Dabei handelt es sich um den bulgarischen Top-Klub Levski Sofia, der am heutigen Donnerstag, den 24. August, zum Hinspiel der Playoffs im heimischen Stadion Vasil Levski in der Hauptstadt Bulgariens auf die SGE wartet. Der Anpfiff ertönt um 19 Uhr. In exakt einer Woche, am 31. August, steigt im Deutsche Bank Park in Frankfurt das Rückspiel.

Levski Sofia vs. Eintracht Frankfurt heute live, Übertragung: Conference League Qualifikation im TV und Livestream

Wer das Hinspiel zwischen Levski Sofia und Eintracht Frankfurt heute auf keinen Fall verpassen möchte, braucht Zugang zum Streamingdienst RTL+. Nachdem es zur Partie keine Übertragung im Free-TV gibt, bietet RTL+ die einzige Möglichkeit, das Spielgeschehen in Bulgarien live mitverfolgen zu können.

© getty Eintracht Frankfurt muss an Levski Sofia vorbei, um es in die Gruppenphase der Europa League zu schaffen.

Auf der RTL+-Plattform sind im Laufe der Saison auch die Spiele der Europa League zu sehen. Um Zugriff zu bekommen, wird jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt. Diesbezüglich stehen mehrere Abo-Pakete zur Verfügung:

RTL+ Premium (6,99 Euro pro Monat)

(6,99 Euro pro Monat) RTL+ Premium Duo (7,99 Euro pro Monat und nur noch von Bestandskunden nutzbar)

(7,99 Euro pro Monat und nur noch von Bestandskunden nutzbar) RTL+ Max (die ersten 3 Monate lang 9,99 Euro pro Monat, danach 12,99 Euro pro Monat)

(die ersten 3 Monate lang 9,99 Euro pro Monat, danach 12,99 Euro pro Monat) RTL+ Family (die ersten 3 Monate lang 14,99 Euro pro Monat, danach 18,99 Euro pro Monat)

Levski Sofia vs. Eintracht Frankfurt heute live, Übertragung: Conference League Qualifikation im Liveticker

SPOX tickert die Begegnung live und ausführlich mit. So müssen auch die, die kein RTL+-Abo haben, nichts vom Geschehen verpassen. Pünktlich vor Anpfiff wird der Ticker online gestellt.

Levski Sofia vs. Eintracht Frankfurt heute live, Übertragung: Conference League Qualifikation im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Levski Sofia vs. Eintracht Frankfurt

Levski Sofia vs. Eintracht Frankfurt Wettbewerb: Conference League

Conference League Spielrunde: Qualifikation

Qualifikation Datum: 24. August 2023

24. August 2023 Uhrzeit: 19 Uhr

19 Uhr Ort: Stadion Vasil Levski, Sofia (Bulgarien)

Stadion Vasil Levski, Sofia (Bulgarien) Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

Conference League: Der Spielplan auf einen Blick