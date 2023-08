Ärger wegen Karim Benzema bei Al-Ittihad: Trainer Nuno Espirito Santo wollte ihn angeblich nicht

Laut eines Medienberichts aus Saudi-Arabien gibt es bei Al-Ittihad großes Theater um Superstar Karim Benzema. Die Zeitung Al-Sharq Al-Awsat schreibt, Trainer Nuno Espirito Sante habe den Vorstand darüber informiert, dass der Neuzugang von Real Madrid nicht zu seinem Spielstil passe.

Der Klub habe Benzema ohne seine Zustimmung verpflichtet. Außerdem soll der Franzose beim Meister der Saudi Pro League die Kapitänsbinde für sich beansprucht haben. Nuno habe das aber abgelehnt.

Gemäß Al-Sharq Al-Awsat gebe es nun Spannungen zwischen dem Coach und dem amtierenden Gewinner des Ballon d'Or. Benzema fühle sich aktuell bei Al-Ittihad "nicht wohl".

© getty Karim Benzema ist einer von vielen Superstars, die den Weg von Europa nach Saudi-Arabien genommen haben.

Der ehemalige Mannschaftsführer von Real Madrid war vor einigen Wochen überraschend ablösefrei zum Klub aus Dschidda gewechselt. Dort unterzeichnete er einen bis 2026 gültigen Vertrag. Benzemas Gehalt soll bei 200 Millionen Euro pro Jahr liegen.

Seit seinem Transfer zu Al-Ittihad absolvierte Benzema sechs Partien, in denen er drei Tore erzielte. An den ersten beiden Spieltagen der Saudi Pro League ging der 35-Jährige leer aus, lieferte aber einen Assist. Al-Ittihad thront nach zwei Spielen auf dem ersten Tabellenplatz . Das Team um Nuno und Benzema hat am Donnerstag beim Auswärtsspiel gegen Al Riyadh die Chance, seinen erfolgreichen Start weiter auszubauen.