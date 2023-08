Eintracht Frankfurt vs. Levski Sofia heute live, Übertragung: Conference League Qualifikation im TV, Livestream und Liveticker

Im Rahmen der Conference-League-Qualifikation treffen heute Eintracht Frankfurt und Levski Sofia zum Playoff-Rückspiel aufeinander. SPOX verrät, wie Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Für Eintracht Frankfurt steht am heutigen Donnerstag (31. August) einiges auf dem Spiel. Im Rückspiel gegen Levski Sofia geht es um einen Platz in der Conference-League-Gruppenphase. Aktuell stehen die Chancen gleich, im Hinspiel vor einer Woche trennten sich der Europa-League-Sieger von 2022 und der 26-fache bulgarische Meister nämlich mit einem 1:1-Unentschieden. Der 1:1-Ausgleich durch Sofias Cordoba fiel dabei erst in der Nachspielzeit.

Nun stehen sich die beiden Mannschaften zum zweiten Mal innerhalb von sieben Tagen gegenüber. Um 20.30 Uhr rollt im Frankfurter Deutsche Bank Park der Ball. Dabei müssen die Frankfurter auf den so wichtigen Randal Kolo Muani verzichten.

Eintracht Frankfurt vs. Levski Sofia heute live, Übertragung: Conference League Qualifikation im TV und Livestream

Zum Kampf um das Conference-League-Ticket wird eine Übertragung im Free-TV angeboten. Dieser Aufgabe hat sich der Privatsender RTL angenommen, der auch das Hinspiel zeigte, allerdings nur im Livestream bei RTL+. Heute könnt Ihr also wählen zwischen der Übertragung im Free-TV und dem Livestream. Der Zugriff zu RTL+ gestaltet sich jedoch etwas komplizierter, da ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt wird. Die Kosten für das RTL-Premium-Abo belaufen sich auf 6,99 Euro.

Eintracht Frankfurt vs. Levski Sofia heute live, Übertragung: Conference League Qualifikation im Liveticker

SPOX stellt auch heute einen Liveticker zur Verfügung. Auf der Website wird das Geschehen auf dem Rasen von Anfang bis Ende beschrieben.

