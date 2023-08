Levski Sofia und Eintracht Frankfurt treffen heute zum Playoff-Hinspiel im Rahmen der Conference-League-Qualifikation aufeinander. SPOX verrät, ob und wie Ihr das Spiel live im Free-TV und Livestream verfolgen könnt.

Eintracht Frankfurt ist am vergangenen Sonntag mit einem 1:0-Sieg im Hessenderby gegen den SV Darmstadt 98 in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Vier Tage später, am heutigen Donnerstag (24. August), sind die Adler nun international im Einsatz. Auf dem Weg zur Conference-League-Gruppenphase bildet der bulgarische Top-Klub Levski Sofia die letzte Hürde.

Zwei Playoff-Spiele sollen nun die Entscheidung bringen. Das Hinspiel findet heute um 19 Uhr im Stadion Vasil Levski in Sofia statt. Für das Rückspiel treten die beiden Mannschaften am 31. August in Frankfurt gegeneinander an.

© getty Eintracht Frankfurt muss Levski Sofia aus dem Weg räumen, um einen Platz in der Conference-League-Gruppenphase sicher zu haben.

Eintracht Frankfurt in der Conference League Qualifikation: Wo läuft Levski Sofia vs. SGE heute live im Free-TV und Livestream?

Nein, zum heutigen Hinspiel zwischen Levski Sofia und Eintracht Frankfurt wird keine Free-TV-Übertragung angeboten. Stattdessen müssen alle am Spiel interessierten Fußballfans bei RTL+ vorbeischauen. Der Streamingdienst des Privatsenders RTL zeichnet nämlich für die Übertragung verantwortlich, ist zudem - im Gegensatz zum TV-Angebot - nicht frei empfangbar, sondern nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement freischaltbar.

Man muss also etwas bezahlen, damit man auf das Spiel zugreifen kann. Die Preise reichen von 6,99 Euro monatlich für RTL+ Premium bis zu 18,99 Euro je Monat nach Ablauf des dritten Monats für RTL+ Family.

Eintracht Frankfurt in der Conference League Qualifikation: Wo läuft Levski Sofia vs. SGE heute live im Free-TV und Livestream? Die Partie im Liveticker

Auch SPOX darf heute beim Kracher nicht fehlen, wir tickern die Begegnung für all jene, die das Angebot von RTL+ nicht wahrnehmen können, live mit.

Eintracht Frankfurt in der Conference League Qualifikation: Wo läuft Levski Sofia vs. SGE heute live im Free-TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Levski Sofia vs. Eintracht Frankfurt

Levski Sofia vs. Eintracht Frankfurt Wettbewerb: Conference League

Conference League Spielrunde: Qualifikation

Qualifikation Datum: 24. August 2023

24. August 2023 Uhrzeit: 19 Uhr

19 Uhr Ort: Stadion Vasil Levski, Sofia (Bulgarien)

Stadion Vasil Levski, Sofia (Bulgarien) Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

Conference League: Der Spielplan auf einen Blick

Direkt nach den Playoffs wird am 1. September die Gruppenphase ausgelost. Der 1. Spieltag ist für den 21. September angesetzt.