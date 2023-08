Eintracht Frankfurt kriegt es heute in der Conference League mit Levski Sofia zu tun. Wie Ihr die Partie live im Free-TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Donnerstag, den 31. August, wird es endlich Klarheit darüber geben, ob Eintracht Frankfurt an der Endrunde der Conference League teilnehmen darf oder nicht. Im Deutsche Bank Park in Frankfurt kämpft die SGE gegen Levski Sofia aus Bulgarien um Ticket für die Gruppenphase - und das ohne ihren Starstürmer Randal Kolo Muani. Der Pfiff zum Anstoß erfolgt um 20.30 Uhr.

Vor einer Woche trennten sich die beiden Mannschaften in der bulgarischen Hauptstadt mit einem 1:1-Unentschieden. Erst in der Nachspielzeit gelang Levski der Ausgleich.

Eintracht Frankfurt in der Conference League Qualifikation: Wo läuft SGE vs. Levski Sofia heute live im Free-TV und Livestream?

Im Gegensatz zum Hinspiel wird das heutige Rückspiel zwischen Frankfurt und Levski Sofia im Free-TV übertragen. Die Rechte dafür hat sich RTL gesichert, der um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung loslegt. Das ist aber noch nicht alles, zusätzlich zur Übertragung im Free-TV bietet der Privatsender auch einen Livestream bei RTL+ an. Dieser ist allerdings kostenpflichtig und nur mit einem gültigen Zugang abrufbar.

© getty Kolo Muani steht heute nicht im Kader.

SPOX liefert auch heute wieder einen Liveticker zum Spiel. Wer das Angebot von RTL also nicht wahrnehmen kann, hat die Möglichkeit, so das Geschehen auf dem Platz zu verfolgen.

Begegnung: Eintracht Frankfurt vs. Levski Sofia

Eintracht Frankfurt vs. Levski Sofia Wettbewerb: Conference-League-Qualifikation

Conference-League-Qualifikation Spielrunde: Playoffs (Rückspiel)

Playoffs (Rückspiel) Datum: 31. August 2023

31. August 2023 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Deutsche Bank Park, Frankfurt TV: RTL

Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

Conference League: Der Zeitplan