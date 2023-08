Al Hilals Transfer-Versuche vor Neymar: Diese Stars wollte der Klub aus Saudi-Arabien verpflichten

Mit der Verpflichtung Neymars ist dem saudi-arabischen Klub Al-Hilal ein echter Coup gelungen. Es ist nicht der erste hochkarätige Neuzugang des Vereins in diesem Sommer - allerdings klopfte Al-Hilal auch bei so manchen Stars vergeblich an. SPOX gibt einen Überblick.

"Ich bin hier in Saudi-Arabien. Ich bin Hilali."So gab Neymar seinen Transfer von PSG in die Wüste Saudi-Arabiens am Dienstagabend bekannt. Knapp 100 Millionen Euro Ablöse soll das Team aus der Hauptstadt Riad für den Brasilianer hingelegt haben, mehr als das Doppelte davon wird er an Gehalt einstreichen. Geld spielt aktuell keine Rolle am Golf. "Diese Liga will alle Top-Spieler. Das ist der Mittelpunkt unserer Strategie. In einigen Jahren, schon in kurzer Zeit, wird dies eine Liga sein, in der nur die außergewöhnlichen Spieler spielen", erklärte Michael Emenalo, Sportdirektor der Liga, gegenüber The National News. Deshalb war Neymar auch nicht der erste Hochkaräter, der in diesem Sommer bei Al-Hilal unterschrieben hat: Malcom (für 60 Mio. von Zenit St. Petersburg), Rúben Neves (55 Mio. von Wolverhampton), Sergej Milinkovic-Savic (40 Mio. von Lazio) und Kalidou Koulibaly (23 Mio. von Chelsea) wurden ebenfalls in den letzten Wochen verpflichtet. Schluss sein soll noch lange nicht. "Ich hätte liebend gerne Kylian Mbappé hier. Und ich hätte auch liebend gerne Harry Kane hier", betonte Emenaldo. Allerdings widerstanden auch einige große Namen dem Lockruf des Geldes - von Nationalspielern bis hin zu waschechten Superstars. SPOX zeigt, wer sich gegen Angebote von Al-Hilal entschieden hat.

© getty Kylian Mbappé (PSG) Es wäre der Weltrekord gewesen: 300 Millionen Euro Ablösesumme bot Al-Hilal Mbappés Klub Paris Saint-Germain - und die Franzosen sagten zu. Doch aus dem Wechsel wurde nichts, weil Mbappé selbst schlicht und einfach nicht wollte. Er verweigerte die Verhandlungen mit den Saudis. Aktuell sieht es nun wieder nach einem Verbleib in Paris aus.

© getty Bernardo Silva (Manchester City) Nach Informationen von SPOX und GOAL lagen dem portugiesischen Nationalspieler schon im Juni Angebote von vier Vereinen vor - darunter der saudische Klub Al-Hilal. Der soll laut Daily Mail bereit gewesen sein, Silva ein horrendes Jahresgehalt von umgerechnet knapp 88 Millionen Euro anzubieten, um ihn zu einem Wechsel zu bewegen. Daraus wurde nichts - vielleicht auch deshalb, weil sich der FC Barcelona um Silva bemühte und lange als auserkorener Favorit schien. Doch nun könnte Silva doch noch beim englischen Triplesieger verlängern: Wie die Mundo Deportivo vor einer Woche berichtete, verliert der 28-Jährige langsam die Geduld. Zwar wolle er Barça noch etwas Zeit geben, doch das auf dem Tisch liegende Angebot von den Skyblues sei wieder eine Option. So oder so - Al-Hilal geht leer aus.

© getty Lionel Messi (Inter Miami) Und auch bei Messi wäre es ein Rekord gewesen: Al-Hilal bot dem Argentinier angeblich 400 Millionen Euro Jahresgehalt, doch das reichte nicht, um ihn von einem Wechsel nach Saudi-Arabien zu überzeugen. Dort wäre er erneut auf seinen ewigen Rivalen Cristiano Ronaldo getroffen, doch nun läuft Messi in der MLS auf: Er unterschrieb einen Zweijahresvertrag bei Inter Miami.

© getty Álvaro Morata (Atlético Madrid) Der spanische Stürmer landete offenbar schon früh auf dem Zettel von Al-Hilal. Im Juni vermeldete die Daily Mail, dass der Klub an den 30 Jahre alten Stürmer von Atlético Madrid herangetreten sei. Angeblich sei das Eröffnungsgebot bei 23 Millionen Euro gelegen - und Morata hätte über 40 Millionen Euro jährlich verdienen können. Viel mehr hörte man anschließend aber nicht mehr: Lehnten die Spanier die vergleichsweise magere Offerte ohne viel Federlesens ab - oder wendete man sich bei den Saudis deutlich größeren Fischen zu? Morata blieb auf jeden Fall bei Atlético - und erzielte im ersten Ligaspiel der Saison prompt das 1:0 gegen Granada (Endstand: 3:1).

© getty Romelu Lukaku (FC Chelsea) Wie es für Romelu Lukaku in der kommenden Saison weitergeht, ist die große Frage. Dass es für ihn nicht in Saudi-Arabien weitergeht, hat er aber bereits deutlich gemacht. Der Belgier, der zuletzt vom FC Chelsea an Inter Mailand ausgeliehen war, erhielt ein Angebot von Al-Hilal. Der Stürmer möchte jedoch am liebsten weiterhin in Europa spielen - und spekuliert nun ausgerechnet auf einen Wechsel zu Juventus, dem Erzrivalen Inters.

© getty Sergio Ramos (vereinslos) Nach zwei Jahren bei PSG wurde der Kontrakt des mittlerweile 37-Jährigen bei PSG nicht mehr verlängert - der ideale Zeitpunkt, um in die Wüste zu wechseln? Mit einem Social-Media-Like heizte er schon im Juni die Gerüchteküche an: Ein Fan postete einen Vorschlag, dass Ramos und Luka Modric gemeinsam in den nahen Osten wechseln und dort wiedervereinigt werden könnten - Sergio Ramos gefällt das. Zuvor wurde er mit Al-Ahli in Verbindung gebracht. Gerüchte um Al-Hilal gab es sogar schon im Mai: Relevo.com schrieb von einem Gehalt in Höhe von über 50 Millionen Euro. Zu einem Wechsel nach Saudi-Arabien könnte es Stand jetzt noch kommen, Ramos ist weiterhin vereinslos. Die besten Karten soll erneut Al-Ahli haben. Das berichtet der Journalist Mohamed Alkaoud. Demnach hat der neue Trainer Matthias Jaissle grünes Licht gegeben, in Kürze sollen die Verhandlungen beginnen.

© getty Pedro (Flamengo) Flamengo-Stürmer Pedro erzielte für seinen Klub 2022 29 Tore, darunter 12 in der Copa Libertadores. Damit zog er das Interesse von Al-Hilal auf sich, wo nun sein ehemaliger Trainer Jorge Jesus das Kommando hat. Die Saudis boten Pedro angeblich das Sechsfache seines Flamengo-Gehalts, doch der Angreifer fand mit seinen 26 Jahren die sportliche Perspektive, in der Saudi Pro League zu spielen, nicht überzeugend - und er lehnte ab.

© imago images Luka Modric (Real Madrid) Luka Modric verdient bei Real Madrid mit Sicherheit nicht schlecht - aber bei Al-Hilal in Saudi-Arabien wäre es noch einmal ein wenig mehr gewesen: 200 Millionen Euro für drei Jahre bot der Klub dem Mittelfeld-Maestro, aber der lehnte das Angebot ab. Stattdessen verlängerte er bei den Königlichen mit seinen 37 Jahren nochmal um ein weiteres Jahr.

© getty Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) Ende Juli soll der saudi-arabische Rekordmeister über Mittelsmänner bei der Eintracht nach Kolo Muani nachgefragt haben. Das berichtete damals die Sport Bild. Allerdings soll der von der Eintracht aufgerufene Preis bekanntlich bei rund 100 Millionen Euro liegen. Das war zu viel für die Bayern - und auch zu viel für Al-Hilal. Aktuell spricht viel für einen Wechsel des Franzosen zu PSG. Dort wird nach Neymars Abgang ein neuer Stürmer gesucht - und die Ablösesummen könnten nahezu deckungsgleich sein.

© getty Dodi Lukébakio (Hertha BSC) Nach dem Abstieg von Hertha BSC schien klar, dass der Belgier den Klub verlassen würde - schließlich könnte er der Hertha so auch noch einen schönen Batzen Geld in die Kasse spülen. Anfang Juli soll Al-Hilal laut RMC dem 25-Jährigen ein Jahresgehalt von 20 Millionen Euro geboten haben. Bei drei Jahren Vertragslaufzeit immerhin schlanke 60 Millionen Euro. Lukébakio und sein Berater hatten aber offenbar andere Pläne: Übereinstimmenden Berichten zufolge bemühte sich zuletzt der FC Burnley um eine Verpflichtung. Gehandelt wird eine Ablösesumme zwischen zehn und elf Millionen Euro. Lukébakio war 2019 für 20 Millionen Euro vom FC Watford nach Berlin gekommen.

© getty Antoine Griezmann (Atlético Madrid) Der arabisch-spanische Insider Ashraf Ben Ayad vermeldete in der letzten Juli-Woche, dass es Al-Hilal auf den französischen Weltmeister abgesehen habe. Als Ablöse sollen 40 Millionen Euro geboten worden sein, Informationen über das gebotene Gehalt gab es keine - es dürfte jedoch nicht viel niedriger gewesen sein. Die Gerüchte nahmen allerdings nie an Fahrt auf. Der 32-Jährige steht weiter in Madrid unter Vertrag und stand beim Saisonauftakt in der Startelf.

© getty Ousmane Dembélé (von Barcelona zu PSG) Wie das Portal Foot Mercato Anfang August berichtete, wollte Al-Hilal den Flügelspieler mit einem exorbitanten Gehalt von 100 Millionen Euro jährlich nach Saudi-Arabien locken - 50 Millionen Euro Handgeld inklusive. Der hatte zu diesem Zeitpunkt aber schon PSG zugesagt und wechselte schließlich für rund 50 Millionen Euro in die Ligue 1.

© getty Jonathan David (LOSC Lille) Laut Sky Sports hat der Saudi-Klub auch am 23 Jahre alten Kanadier aus Lille gegraben. Dabei sei man bereit gewesen, ihm ein Jahresgehalt von zwölf Millionen Euro zu zahlen - netto wohlgemerkt. David habe das Angebot allerdings abgelehnt: Er wolle weiterhin in Europa bleiben. Zu einem Wechsel könnte es aber vielleicht trotzdem kommen - die Tottenham Hotspur brauchen einen neuen Angreifer und sollen interessiert sein.

© Getty Victor Osimhen (SSC Neapel) Al-Hilal lässt im Werben um den jungen Superstar nicht locker. Das Team aus Riad erhöhte sein Angebot für Stürmer Victor Osimhen vom italienischen Meister SSC Neapel auf 200 Millionen Euro Ablöse. Dies berichtete zuletzt der Corriere dello Sport. Mit einer ersten Offerte von kolportierten 150 Millionen Euro für den 24 Jahre alten Nigerianer und Ex-Wolfsburger, der auch bei diversen europäischen Spitzenvereinen auf dem Wunschzettel stand, war Al-Hilal Ende Juli abgeblitzt. Laut Corriere bieten die Saudis Osimhen einen Vertrag über fünf Jahre und ein Gehalt von 50 Millionen Euro pro Jahr. Napoli-Besitzer Aurelio De Laurentiis will Osimhen jedoch nicht ziehen lassen und bietet ihm eine Vertragsverlängerung bis 2027.