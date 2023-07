PSG mit Remis im Testspiel gegen Al-Nassr mit Cristiano Ronaldo

Keine Tore ohne Kylian Mbappe: Der französische Meister Paris St. Germain ist in einem Testspiel gegen Al-Nassr aus Saudi-Arabien rund um Weltstar Cristiano Ronaldo nicht über eine Nullnummer hinausgekommen. Mbappe war wegen des Streits um seine nähere Zukunft aus dem PSG-Kader für die Werbe-Tour nach Japan gestrichen worden.

Auch Neymar, der nach einer Knöchelverletzung erst seit wenigen Tagen wieder im Training ist, kam in Osaka nicht zum Einsatz. Dafür stand Lucas Hernandez in der Startelf. Der ehemalige Rekordeinkauf des FC Bayern war vor zwei Wochen für rund 45 Millionen Euro vom deutschen Rekordmeister in seine französische Heimat gewechselt.

Der italienische Nationaltorwart Gianluigi Donnarumma, der vergangene Woche in seiner Wohnung von Einbrechern gefesselt worden war, kehrte zwischen die Pfosten zurück. Der 24-Jährige parierte mit einem starken Reflex einen Ronaldo-Abschluss (40.) - die beste Möglichkeit einer ansonsten ereignisarmen Partie.

Gegen Ronaldo könnte bald auch Mbappe in der Saudi Pro League spielen. Der 24-Jährige, der seinen Vertrag bei PSG nicht verlängern will, wird von Al-Hilal umworben. Der Klub aus Riad soll PSG eine Ablöse von 300 Millionen Euro bieten. Für ein Jahr könnte Mbappe Medienberichten zufolge die astronomische Summe von rund 700 Millionen Euro verdienen.