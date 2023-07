Barcelona- und Inter-Ikone Luis Suárez im Alter von 88 Jahren gestorben

Der einstige spanische Mittelfeldstar Luis Suárez ist im Alter von 88 Jahren gestorben.

Im Jahr 1960 war Suárez mit dem Ballon d'Or als bester Fußballer Europas ausgezeichnet worden, damals spielte Suárez beim FC Barcelona. 1964 holte er mit der Furia Roja den Europameister-Titel.

Die größten Erfolge feierte er allerdings bei Inter Mailand und gewann mit den Lombarden zweimal den Europapokal der Landesmeister (1964 und 1965). Später schlug er die Trainerkarriere ein und war unter anderem Coach der spanischen Auswahl von 1988 bis 1991.

"Ein großartiger Fußballer, mit einer sehr hohen Spielintelligenz, aber auch durchsetzungsstark, technisch sehr versiert und torgefährlich", sagte Ex-Inter-Profi Karl-Heinz Rummenigge.

Er habe ihn "immer bewundert, den 'Architekten', wie er schon in Barcelona genannt wurde, und ich bin dankbar, dass ich ihn zu meiner Zeit bei Inter Mailand persönlich kennenlernen durfte. Er ist eine Vereinsikone und so wird man ihn in Erinnerung behalten. Das italienische Fußballherz vergisst nie".