Transfers und Gerüchte am 31. Juli: Chelsea-Doppelschlag für über 70 Mio. Euro? Terzic schwärmt von Sancho

Das Sommer-Transferfenster ist geöffnet, immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab oder gehen über die Bühne. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 31. Juli.

© getty

FC Chelsea

Der FC Chelsea wird offenbar zeitnah zwei Neuzugänge präsentieren, welche die Blues über 70 Millionen Euro kosten sollen.

Laut The Athletic und RMC sichert sich der Klub aus London die Dienste von Axel Disasi, der demnach für 45 Millionen Euro von der AS Monaco zu Chelsea wechselt. An dem Innenverteidiger waren Gerüchte zufolge auch Manchester United, Newcastle United und zwischenzeitlich auch der FC Bayern München interessiert.

Zudem steht Lesley Ugochukwu vor einem Wechsel. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano soll er bereits einen Vertrag unterschrieben haben.

Als Ablöse stehen 27,5 Millionen Euro im Raum, die Chelsea an Stade Rennes überweisen müsste. Der Mittelfeldspieler könnte anschließend per Leihe zu Partnerklub Racing Straßburg weiterziehen.