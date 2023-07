Galatasaray gewinnt Transferwettstreit gegen Erzrivalen Fenerbahce Istanbul um Wilfried Zaha

Galatasaray Istanbul steht kurz vor der ablösefreien Verpflichtung von Wilfried Zaha, der zuletzt für Crystal Palace auflief. Im Werben um den Ivorer setzte sich Gala auch gegen den Stadtrivalen Fenerbahce durch.

Zaha wird am Sonntagabend in Istanbul erwartet. Galatasaray kündigte die Verpflichtung schon indirekt mit einem Twitter-Video an. In der Vergangenheit wurde auch dem FC Bayern und Borussia Dortmund loses Interesse am Flügelspieler nachgesagt.

Zaha wechselte 2013 für knapp zwölf Millionen Euro von Crystal Palace zu Manchester United, wo er sich aber nicht durchsetzen konnte. 2015 ging es dann schon wieder für ihn zu Palace zurück. Zaha bringt die Erfahrung von 305 Einsätzen in der Premier League mit. Ihm gelangen 68 Tore und 43 Vorlagen in der höchsten englischen Spielklasse.