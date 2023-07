Soccer Champions Tour, Spielplan: Termin, Datum, Teams, Übertragung im TV und Livestream

Sechs Teams, acht Partien - bei der Soccer Champions Tour treffen in den USA europäische Größen des Fußballs aufeinander. Welche Teams dabei sind, wann die Partien stattfinden und wo sie im TV und Livestream gezeigt werden, verrät SPOX.

Vom 22. Juli bis zum 2. August treffen in den USA sechs große Vereine im Rahmen der Soccer Champions Tour aufeinander. Das Vorbereitungsturnier ist also bereits in vollem Gange.

Aber welche Teams sind dabei? Und wie sieht der Spielplan aus? Dieser Artikel klärt auf!

Soccer Champions Tour, Spielplan: Termin, Datum, Teams

Bei der Soccer Champions Tour 2023 dürft Ihr Euch auf echte Hochkaräter freuen, diese sechs Mannschaften sind nämlich am Start: FC Barcelona, Juventus Turin, Real Madrid, AC Mailand, FC Arsenal und Manchester United. Hier seht Ihr den Spielplan mit allen Terminen und Daten zusammengefasst:

Datum Uhrzeit (MESZ) Team 1 Team 2 Ort Sonntag, 23. Juli 4.30 Uhr FC Barcelona Juventus Turin Levi's Stadium, Santa Clara Montag, 24. Juli 4 Uhr Real Madrid AC Mailand Rose Bowl Stadium, Pasadena Donnerstag, 27. Juli 2.30 Uhr Real Madrid Manchester United NRG Stadium, Houston Donnerstag, 27. Juli 4.30 Uhr FC Arsenal FC Barcelona SoFi Stadium, Inglewood Freitag, 28. Juli 4.30 Uhr Juventus Turin AC Mailand Dignity Health Sports Park, Carson Samstag, 29. Juli 23 Uhr FC Barcelona Real Madrid AT&T Stadium, Arlington Mittwoch, 2. August 1 Uhr AC Mailand FC Barcelona Allegiant Stadium, Las Vegas Donnertag, 3. August 4.30 Uhr Juventus Turin Real Madrid Camping World Stadium, Orlando

© getty Unter anderem ist bei der Soccer Champions Tour auch Real Madrid mit von der Partie.

Soccer Champions Tour: Übertragung im TV und Livestream

Wenn Ihr die Partien live und in Farbe sehen möchtet, habt Ihr Glück: Mit Ausnahme des Duells zwischen Juventus Turin und dem AC Mailand werden nämlich alle weiteren Spiele gestreamt, und zwar von Sportdigital Fußball. Der Streamingservice ist allerdings kostenpflichtig.

Habt Ihr bereits ein Abo von DAZN, könnt Ihr aber auch ganz einfach dort einschalten - der Streamingdienst hat die Übertragungen von Sportdigital Fußball nämlich mehrkostenfrei im Programm. Ob die Partien bei DAZN mit inbegriffen sind, hängt vom Paket ab, das Ihr Euch gesichert habt: DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World stehen zur Auswahl.

Soccer Champions Tour: Übertragung im TV und Livestreams - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Soccer Champions Tour: Tickets

Ihr seid in der Nähe und hättet gerne Eintrittskarten für die Stadien bei der Soccer Champions Tour? Auf der Website könnt Ihr einfach das gewünschte Spiel auswählen und versuchen, Tickets zu ergattern.