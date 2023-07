MLS: Lionel Messi erhält Ratschläge von Carlos Vela

Carlos Vela hat Lionel Messi nach seinem Wechsel zu Inter Miami Ratschläge für die Anpassung an die MLS gegeben und betont, dass er sich auf dem Spielfeld mehr anstrengen muss.

Vela, der mexikanische Stürmer des LAFC und MLS-Meister, gab nach Messis Ankunft in den Vereinigten Staaten einige Einblicke in die Liga. Im Gespräch mit The Athletic riet Vela Messi, den Fußball zu genießen und sein Spiel auf dem Platz anzupassen, da die MLS den Spielern mehr Einsatz abverlange als die europäischen Top-Ligen.

"Er muss einfach Spaß am Fußball haben und entscheiden, was er auf dem Spielfeld tun will, um wirklich herauszustechen. Er hat so viele Jahre in Europa bei Barcelona und PSG gespielt, wo die Stürmer hervorragend bedient werden und man nur noch vollstrecken muss. In der MLS muss man ein bisschen mehr tun", sagte er.

Vela fügte hinzu: "Messi wird seine Zeit hier genießen. Wenn es eine Sache gibt, die Fußballspieler in diesem Land haben, dann ist es die Lebensqualität. Der Komfort zu wissen, dass man nach dem Spiel Zeit mit seiner Familie verbringen und ohne viel Stress an öffentliche Orte gehen kann - den wird er haben. Natürlich ist Messi auf der ganzen Welt bekannt, aber wenn man bedenkt, was er gewohnt ist, wird er hier ein ruhigeres Leben führen."

© getty

Lionel Messi in der MLS: Mehr individueller Einsatz gefragt?

Velas Äußerungen sollten den Unterschied zwischen dem Spiel in Europa und der MLS verdeutlichen.

In Europa profitieren Spieler wie Messi oft von starken Mitspielern, während in der MLS mehr individueller Einsatz und Anpassungsfähigkeit gefragt sind. Mit vier Torbeteiligungen in seinen beiden Spielen für Inter Miami scheint Messi jedoch gut in der MLS angekommen zu sein.