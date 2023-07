Seit etwas mehr als einer Woche ist Lionel Messi offiziell Spieler von Inter Miami, wodurch das Interesse an der US-amerikanischen MLS zweifelsohne steigen wird. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Spiele der MLS live im TV und Livestream sehen könnt.

In einer bisher wilden Transferperiode schockierte wohl kein Wechsel so sehr wie der von Lionel Messi. Der siebenfache Ballon-d'Or-Gewinner hat Paris Saint-Germain ablösefrei verlassen, um von nun an für den US-amerikanischen Klub Inter Miami aufzulaufen, wo er für zwei Jahre einen lukrativen Vertrag unterschrieb. Der Weltmeister wird voraussichtlich am 21. Juli sein Debüt für den Klub geben, wenn es im frisch eingeführten Leagues Cup gegen Cruz Azul geht.

© getty Lionel Messi wird sein Debüt für Inter Miami aller Voraussicht nach am 21. Juli geben.

Als der wohl erfolgreichste Fußballer aller Zeiten, mit einer riesigen Anhängerschaft weltweit, darf erwartet werden, dass durch Messis Wechsel in die Vereinigten Staaten das Interesse an der MLS wächst. Dadurch rückt auch die Frage nach der Übertragung der amerikanischen Profiliga näher in den Vordergrund.

Wer kümmert sich um die Übertragung der MLS im TV und Livestream? Bei SPOX erfahrt Ihr es.

Lionel Messi bei Inter Miami: So könnt ihr die Spiele der MLS im TV und Livestream sehen

In Deutschland wird der Großteil der wichtigsten Fußballwettbewerbe mit DAZN, Sky, RTL und anderen Anbietern abgedeckt. Die MLS zählt jedoch nicht dazu. In der vergangenen Saison hielt DAZN zwar noch die Rechte an der MLS, dies ist nicht mehr der Fall. Wer die Spiele von Lionel Messi weiterhin verfolgen möchte, wird nur bei Apple TV fündig. Der Streamingdienst von Apple hat sich 2023 die Rechte gesichert und zeigt jedes einzelne Spiel der MLS-Regular-Season, der Audi 2023 MLS Cup Playoffs und des Leagues Cups live und in voller Länge.

Der dafür benötigte MLS Season Pass ist mit einem Preis in Höhe von 13,99 Euro pro Monat während der laufenden Saison und mit 89 Euro für die gesamte Saison versehen. AppleTV+-Abonnentinnen und -Abonnenten bekommen den Season Pass etwas günstiger: für 11,99 Euro pro Monat oder 69 Euro pro Saison.

MLS: Die aktuelle Tabelle der Eastern Conference

Während in Europas Ligen der Ball weiterhin noch ruht, ist die MLS-Saison bereits seit Ende Februar im Gange. Mit einem Blick auf die Tabelle der Eastern Conference wird klar, dass Inter Miami Messi bitter nötig hat. Die Mannschaft aus Floride belegt aktuell den letzten Platz. Nur die ersten neun Mannschaften pro Conference (neben der Eastern Conference gibt es auch eine Western Conference) qualifizieren sich für die Playoffs.

Die Regular Season dauert bis 21. Oktober 2023. Mitten in der Meisterschaft wird die Liga für den neuen Ligapokal (Leagues Cup) unterbrochen, an dem insgesamt 47 Teams aus der MLS und der mexikanischen LIGA MX teilnehmen.