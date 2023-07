Bayer Leverkusen vs. Real Sociedad heute live, Übertragung: Testspiel von B04 im Free-TV und Livestream

Bayer Leverkusen trifft heute mit Real Sociedad auf einen Testspielgegner auf internationalem Niveau. SPOX verrät Euch, wo Ihr die Begegnung live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso trifft mit Real Sociedad im heutigen Testspiel auf seinen Ex-Klub. Drei Jahre coachte er dort die zweite Mannschaft, ehe er zur Werkself wechselte.

Die Mannschaft aus San Sebastián konnte sich mit dem vierten Platz in der spanischen LaLiga, anders als Bayer Leverkusen, für die Champions League qualifizieren. Gerade ihre Defensive brillierte vergangene Saison, immerhin fingen sie sich in 38 Ligaspielen gerade einmal 35 Gegentore, also weniger als eines pro Spiel.

Die Leverkusener mussten mit Moussa Diaby (für 55 Mio Euro zu Aston Villa) jüngst einen ihrer absoluten Leistungsträger ziehen lassen, haben aber gleichzeitig mit den Verpflichtungen von Granit Xhaka und Alejandro Grimaldo zwei ihrer Baustellen der vergangenen Jahre schließen können.

Bayer Leverkusen vs. Real Sociedad heute live, Übertragung: Testspiel im Free-TV

Es wird keine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen geben. Dennoch gibt es eine Möglichkeit, die Partie live zu sehen.

Auf dem YouTube-Kanal von Bayer Leverkusen könnt Ihr das Duell gegen Real Sociedad live sehen.

Bayer Leverkusen vs. Real Sociedad heute live, Übertragung: Testspiel im kostenlosen Livestream

In Deutschland gibt es keinen legalen Livestream-Anbieter, der die Begegnung zeigt. Nur die spanischen Kollegen von DAZN.es übertragen das Testspiel.

Bayer Leverkusen vs. Real Sociedad - Alle Infos zum Testspiel

Anpfiff: 18:00 Uhr

18:00 Uhr Spielort: Reale Arena, San Sebastián

Reale Arena, San Sebastián Übertragung im Free-TV: nicht vorhanden

nicht vorhanden Übertragung im Livestream: YouTube, DAZN.es

Bayer Leverkusen: Die nächsten Partien