Vertrag bis 2026: Maurice Steijn neuer Trainer von Ajax Amsterdam

Der niederländische Rekordmeister Ajax Amsterdam ist auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer fündig geworden. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, soll Maurice Steijn den entthronten Champion zurück an die nationale Spitze führen. Der 49-Jährige erhält einen Vertrag bis 2026 und tritt die Nachfolge von John Heitinga an. Steijn hatte zuletzt erfolgreich beim Ligarivalen Sparta Rotterdam gearbeitet.

"Maurice ist nun seit rund 20 Jahren als Trainer im Profifußball tätig, davon zehn Jahre als Cheftrainer. Bei allen Vereinen, für die er arbeitete, übertrafen die Ergebnisse die Erwartungen", sagte der Technische Direktor Sven Mislintat: "Er hat mehrfach mit seinen Teams gezeigt, dass er ein echter Überperformer ist. Er ist bereit für einen Schritt nach oben."

Ajax hatte in der abgelaufenen Saison als Dritter der Eredivisie enttäuscht und den Stammplatz in der Champions League eingebüßt.