Nächster Weltstar nach Saudi-Arabien? Al-Hilal streckt Fühler nach Neymar aus

Al-Hilal beschäftigt sich offenbar mit einer möglichen Verpflichtung von PSG-Star Neymar. Laut CBS Sports hat der saudi-arabische Erstligist eine Delegation nach Paris geschickt, um bei dem 31-jährigen Brasilianer die Möglichkeit eines Transfers in diesem Sommer abzufragen.

Dem Bericht zufolge wäre Al-Hilal bereit, 45 Millionen Euro an Ablöse für Neymar zu zahlen. Zudem soll dem brasilianischen Nationalspieler ein ähnliches Gehalt wie jenes von Cristiano Ronaldo winken, der bei Al-Hilals saudi-arabischem Liga-Konkurrenten Al-Nassr wohl rund 200 Millionen Euro pro Jahr verdient.

Neymar steht bei PSG noch bis 2025 unter Vertrag, der französische Meister würde ihn aber wohl gerne in diesem Sommer verkaufen.

Die Pariser soll es dabei auch nicht stören, Neymar für weitaus weniger als die 222 Millionen Euro abzugeben, die sie selbst 2017 nach Barcelona überwiesen hatten. Offenbar hat PSG den Offensivspieler bei einigen europäischen Vereinen bereits aktiv angeboten. Zuletzt wurde Neymar vor allem bei Manchester United gehandelt.

Al-Hilal indes hatte sich zuletzt in Lionel Messi um einen weiteren Weltstar von PSG bemüht. Der Argentinier entschied sich letztlich aber für einen Wechsel zu Inter Miami.

Mit Karim Benzema hat ein weiterer großer Name hingegen ein Engagement in Saudi-Arabien gewählt, unterschrieb vor kurzem bei Al-Ittihad. Neymar soll nun offenbar der nächste Mega-Star sein, der in die Saudi Pro League wechselt.

Neymar hat seit 2017 insgesamt 173 Pflichtspiele für PSG absolviert (118 Tore). In der abgelaufenen Saison kam er 29-mal zum Einsatz (18 Tore, 17 Assists), wird jedoch seit Ende Februar von einer Knöchelverletzung außer Gefecht gesetzt.