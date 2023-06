UEFA Super Cup, Manchester City vs. FC Sevilla: Datum, Termin, Ort, Übertragung im TV und Livestream

Alle Europapokale haben ihre neue Heimat gefunden, was auch bedeutet, dass die Teilnehmer des kommenden UEFA Super Cup feststehen: Champions-League-Gewinner Manchester City trifft auf Europa-League-Rekordsieger FC Sevilla. Wann, wo und wie Ihr das Spektakel im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Der Gewinner der Königsklasse trifft im Finale des UEFA Super Cup traditionell auf den Gewinner der Europa League. In diesem Jahr heißt das Matchup also Manchester City vs. FC Sevilla. Wir geben hier alle Infos zum Zeitpunkt sowie der Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

UEFA Super Cup, Manchester City vs. FC Sevilla: Datum, Termin, Ort

Das Finale des UEFA Super Cup wird in diesem Jahr im Georgios Karaiskakis Stadion im griechischen Piräus ausgetragen - und zwar Mitte August. Am 16.08.2023 geht es zwischen den Citizens und Sevilla zur Sache.

© getty Manchester City hat die Königsklasse gewonnen.

UEFA Super Cup, Manchester City vs. FC Sevilla: Übertragung im TV und Livestream

Ganz sicher ist noch nicht, wo Ihr das Duell zwischen Manchester und Sevilla im TV und Livestream sehen könnt - da sich aber in der kommenden Saison an der Rechtesituation für die europäischen Großwettbewerbe nichts geändert hat, dürfte auch die Übertragung des Super Cup ähnlich ablaufen wie im vergangenen Jahr.

Das würde Folgendes bedeuten: RTL zeigt das Duell als Inhaber der Europa-League-Rechte im Free-TV und im kostenpflichtigen Stream via RTL+, und DAZN ist als Inhaber der Champions-League-Rechte ebenfalls im Livestream dabei.

Für DAZN benötigt Ihr allerdings ein Abonnement. Folgende Pakete habt Ihr zur Auswahl: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

UEFA Super Cup, Manchester City vs. FC Sevilla: Übertragung im TV und Livestream - WEITERE INFOS ZU DAZN

UEFA Super Cup, Manchester City vs. FC Sevilla: Liveticker von SPOX

Eines ist sicher: Wir werden das Finale des UEFA Super Cup wie immer im Liveticker begleiten, sodass Ihr nichts verpassen müsst. Ein paar Tage vor dem Spiel findet Ihr den Ticker dann in unserer Übersicht.

Hier geht's zum Liveticker-Kalender von SPOX.

UEFA Super Cup, Manchester City vs. FC Sevilla: Wichtigste Infos

Begegnung: Manchester City vs. FC Sevilla

Manchester City vs. FC Sevilla Wettbewerb: UEFA Super Cup

UEFA Super Cup Datum: 16. August 2023

16. August 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Georgios Karaiskakis, Piräus

Georgios Karaiskakis, Piräus TV: voraussichtlich RTL

Livestream: voraussichtlich RTL+ und DAZN

Liveticker: SPOX

UEFA Super Cup: Sieger der vergangenen Jahre