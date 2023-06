Pep Guardiola: Familie, Frau, Vermögen, Erfolge, Karriere

Keine Diskussion über die besten Fußballtrainer darf ohne Pep Guardiola vonstatten gehen. Der Trainer von Manchester City kann eine seiner besten Saisons am Samstag mit dem Champions-League-Titel veredeln. Familie, Frau, Vermögen, Erfolge, Karriere - der Katalane im Porträt.

Pep Guardiola steht als Trainer von Manchester City erneut in einem Champions-League-Finale. Seine Citizens hoffen am Samstag, den 10. Juni, im Istanbuler Atatürk-Olympiastadion gegen Inter Mailand endlich auf den großen Erfolg in der Königsklasse.

Auf nationaler Ebene dominiert man bereits seit Jahren. Egal ob Meisterschaft, FA Cup, Carabao Cup oder Community Shield - jeden englischen Titel konnte man mit Guardiola an der Seitenlinie gewinnen. Auch in der aktuellen Saison krönte sich ManCity zum Englischen Meister und zum FA-Cup-Sieger. Einzig der Henkelpott fehlt noch im üppigen Trophäenschrank - ein Titel, den Guardiola selbst mit dem FC Barcelona bereits in die Höhe stemmen durfte.

Der Katalane zählt nämlich bereits seit 15 Jahren zur Trainerelite, dessen Erfolge nur mit wenigen anderen Trainerstars vergleichbar sind.

SPOX zählt Euch im Folgenden seine Erfolge als Trainer auf und liefert Infos zu seinem Vermögen und seiner Familie.

Pep Guardiola: Familie, Frau, Vermögen

Pep hat eine Ehefrau, Jugendliebe Cristina Serra, die er 2014 in der katalanischen Gemeinde Matadepera bei Barcelona geheiratet hat und mit der er drei Kinder hat: Marius (20 Jahre), Valentina (15 Jahre) und Maria Guardiola (22 Jahre).

Pep Guardiolas Vermögen soll laut dem Vermögenmagazin bei etwa 80 Millionen Euro liegen, sein Jahresgehalt bei den Citizens soll rund 23 Millionen betragen.

Pep Guardiola: Erfolge, Karriere

Der 52-Jährige begann seine Trainerkarriere dort, wo er auch seine erfolgreichste Zeit als Spieler hatte: beim FC Barcelona. Vom Sommer 2008 bis 2012 absolvierte er 247 Spiele als Barca-Trainer und gewann dabei alles, was es im Fußball zu gewinnen gibt. Er wurde spanischer Meister, Pokalsieger und Superpokalsieger, gewann die Champions League, den UEFA Supercup und die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft - und das alles gleich mehrfach.

2012 sehnte sich Guardiola nach einer neuen Herausforderung und beerbte beim FC Bayern München Jupp Heynckes. Er konnte zwar nicht ganz an die Triple-Saison von 2012/13 anknüpfen, holte jedoch drei Meisterschaften, wurde zweimal DFB-Pokalsieger und schaffte es immerhin dreimal ins Halbfinale der Champions League.

Nach drei Jahren an der Isar zog es den Katalanen auf die Insel zu Manchester City, wo er auch bis heute sein Geld verdient. Neues Land, ähnlicher Erfolg - so lässt sich Guardiolas Zeit bei den Skyblues bisher beschreiben. Seit 2017 schaffte er es, fünfmal Englischer Meister zu werden, gewann zweimal den FA Cup, viermal den Carabao Cup und zweimal den Community Shield.

Der ganz große Erfolg, der Gewinn der Champions League, blieb ihm jedoch wie in München bislang verwehrt. Am Samstag kann er diesen Bann jedoch endlich brechen, wenn seine Mannschaft im Finale auf Inter Mailand trifft. 2021 scheiterte City im CL-Finale noch am FC Chelsea (0:1).

Pep Guardiola: Seine Trainerkarriere in Zahlen