PSG: Sergio Rico nach schwerem Reitunfall aus Koma erwacht

PSG-Torhüter Sergio Rico ist aus dem Koma erwacht. Das bestätigte seine Frau Alba Silva gegenüber dem spanischen Fernsehsender Telecinco.

"Sergio macht kleine Schritte nach vorn und die Wahrheit ist, dass wir das Licht bereits ein wenig mehr sehen", sagte Silva. "Ich wusste von Anfang an, dass er es schaffen würde, weil er ein Champion ist. Danke an das Krankenhaus und das Gesundheitspersonal, das sich nicht nur gegenüber Sergio, sondern gegenüber allen Patienten unglaublich verhält."

Rico, Ersatzkeeper beim französischen Meister PSG, erlitt bei einem Reitunfall Ende Mai ein Schädel-Hirn-Trauma und war in ein künstliches Koma versetzt worden. Paris Saint-Germain setzte daraufhin seine Meisterfeier aus.

Rico wurde in der Jugend vom FC Sevilla ausgebildet und wechselte im Sommer 2019 zunächst leihweise und ein Jahr später fest zu Paris Saint-Germain. Für die Rückrunde der Saison 2021/22 wurde der 29-Jährige an RCD Mallorca ausgeliehen, in dieser Spielzeit stand Rico noch nicht für PSG auf dem Feld.