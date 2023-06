Niederlande vs. Kroatien, Übertragung: Nations League Halbfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Halbfinale der Nations League geht es heute zwischen den Niederlanden und Kroatien zur Sache. Alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker bekommt Ihr hier.

Die Final Four der Nations League stehen an, zum Auftakt empfängt die Elftal heute Kroatien. Um 20.45 Uhr geht's im De Kuip in Rotterdam los.

Beide Mannschaften hatten in der Gruppenphase keine leichten Aufgaben zu bewältigen: Die Niederländer haben Polen und Belgien hinter sich gelassen, Kroatien kegelte Frankreich und Dänemark aus dem Rennen. Jetzt fehlt nur noch ein Schritt für das Finale.

Wo das Ganze im TV, Livestream und Liveticker läuft? Das erklärt dieser Artikel!

Niederlande vs. Kroatien, Übertragung: Nations League Halbfinale heute live im TV und Livestream

Die Nations League ist bei DAZN beheimatet, der Streamingdienst ist also exklusiv für die heutigen Livebilder aus Rotterdam zuständig. Pünktlich zum Anstoß begrüßen Euch Kommentator David Ploch und Experte Max Nicu und ordnen das Geschehen für Euch ein.

Neben der Nations League findet Ihr beim Streamingdienst noch eine Menge mehr Sport. Während der Saison beispielsweise Fußball aus der Champions League, Bundesliga, La Liga, Ligue 1 und Serie A, sowie die NBA, NFL, alle Eurosport-Übertragungen und vieles mehr.

Dafür benötigt Ihr allerdings ein Abonnement, folgende Pakete bietet der Streamingdienst an: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

Niederlande vs. Kroatien, Übertragung: Nations League Halbfinale heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

© getty Memphis Depay steht den Niederlanden aufgrund einer Verletzung nicht zur Verfügung.

Niederlande vs. Kroatien, Übertragung: Nations League Halbfinale heute im Liveticker

Ihr wollt das Spiel lieber in Schriftform verfolgen? Dann könnt Ihr das bei uns tun: Mit unserem Liveticker verpasst Ihr keine Minute.

Hier geht's zum Liveticker des Halbfinalspiels zwischen den Niederlanden und Kroatien.

Niederlande vs. Kroatien, Übertragung: Voraussichtliche Aufstellungen

Niederlande: Bijlow; Juranovic, Dumfries, Van Dijk, Botman, Ake; De Jong, De Roon, Wijnaldum; Simons, Gakpo, Bergwijn

Bijlow; Juranovic, Dumfries, Van Dijk, Botman, Ake; De Jong, De Roon, Wijnaldum; Simons, Gakpo, Bergwijn Kroatien: Livakovic; Juranovic, Sutalo, Erlic, Sosa; Brozovic, Modric, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic

Niederlande vs. Kroatien, Übertragung: Wichtigste Infos

Begegnung: Niederlage vs. Kroatien

Niederlage vs. Kroatien Wettbewerb: Nations League, Halbfinale

Nations League, Halbfinale Datum: 14. Juni 2023

14. Juni 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: De Kuip, Rotterdam

De Kuip, Rotterdam TV: -

Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

