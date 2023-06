Niederlande vs. Italien heute live, Übertragung: Das Spiel um Platz 3 der Nations League im TV, Livestream und Liveticker

Die Niederlande und Italien bestreiten heute das Spiel um Platz 3 bei der Nations League. SPOX verrät, wie Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Bevor am heutigen Sonntag, den 18. Juni, Kroatien und Spanien im Finale der Nations League um die Trophäe kämpfen, stehen sich noch im Spiel um Platz 3 die Niederlande und Italien gegenüber. Angepfiffen wird das Duell um 15 Uhr, als Austragungsstätte dient das Stadion Grolsch Veste in Enschede.

Die Niederländer mussten sich am vergangenen Mittwoch im Halbfinale den Kroaten geschlagen geben. Dabei ging der Elftal erst in der Verlängerung die Luft aus. Nach dem 2:2 nach 90 Minuten besorgten Bruno Petkovic und Luka Modric in den darauffolgenden 30 Minuten dem WM-Dritten noch den Sieg.

Auch die Italiener gingen im Halbfinale gegen Spanien nicht kampflos unter. Erst in der 88. Spielminute kassierte die Squadra Azzurra durch Joselu den Gegentreffer zum 1:2, der auch gleichzeitig das Endergebnis markierte.

© getty Virgil van Dijk ist Kapitän der niederländischen Nationalmannschaft.

Niederlande vs. Italien heute live, Übertragung: Das Spiel um Platz 3 der Nations League im TV und Livestream

Während das Finale später im Free-TV läuft, ist dies beim Spiel um Platz 3 nicht der Fall. Um die Übertragung kümmern sich stattdessen DAZN und OneFootball. DAZN zeigt das Duell ab 15 Uhr, die Zuseherinnen und Zuseher vor den Bildschirmen bekommen also eine kurze Vorberichterstattung präsentiert. Danach kommentiert Carsten Fuß die Begegnung von Anfang bis Ende durch. DAZN bietet um 20.45 Uhr auch das Finale zwischen Kroatien und Spanien an.

Niederlande vs. Italien heute live, Übertragung: Das Spiel um Platz 3 der Nations League im Liveticker

Wir bei SPOX tickern das Duell live und detailliert mit, damit sind auch die, die auf DAZN oder OneFootball nicht zugreifen können, ständig auf dem Laufenden.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels um Platz 3.

Niederlande vs. Italien heute live, Übertragung: Das Spiel um Platz 3 der Nations League im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Niederlande vs. Italien

Niederlande vs. Italien Wettbewerb: Nations League

Nations League Spielrunde: Spiel um Platz 3

Spiel um Platz 3 Datum: 18.6.2023

18.6.2023 Uhrzeit: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Ort: Grolsch Veste, Enschede

Grolsch Veste, Enschede Übertragung: OneFootball, DAZN

Liveticker: SPOX

Nations League Final Four: Die Spiele im Überblick