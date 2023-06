Kylian Mbappé - Wechsel, Transfer, Gerüchte, Gehalt: Wann läuft sein Vertrag bei PSG aus und wohin könnte er wechseln?

Um Kylian Mbappé ranken sich seit längerer Zeit bereits Wechselgerüchte. Was einen potenziellen Wechsel betrifft, gilt es zuerst die besondere Vertragssituation des Superstars zu beleuchten. Wann läuft sein Vertrag bei PSG aus und wohin könnte er wechseln?

Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain zählt bereits seit mehreren Jahren zu den besten Fußballern der Welt. Der Franzose ist erst 24 Jahre alt und darf sich Weltmeister, mehrfacher französischer Meister, Pokalsieger und Ligapokalsieger sowie dreifacher französischer Fußballer des Jahres nennen.

Egal welcher Wettbewerb, ob im PSG- oder Frankreich-Trikot - der Mittelstürmer trifft wie am Fließband. Daher ist es keineswegs verwunderlich, dass der 68-fache Nationalspieler von den besten Klubs Europas gejagt wird. Eine Verpflichtung Mbappés ist jedoch aus mehreren Gründen kein leichtes Unterfangen.

Kylian Mbappé: Wann läuft sein Vertrag bei PSG aus?

Einen Einfluss darauf hat unter anderem auch sein aktueller Vertrag. Erst im Frühjahr 2022 erneuerte der 24-Jährige sein Arbeitspapier bei den Parisern - offiziell, wie gedacht wurde, bis 2025 und mit einem Riesengehalt von rund 72 Millionen Euro pro Jahr.

Wie sich jedoch herausgestellt hat, war das nicht die ganze Wahrheit, zumindest was die Laufzeit betrifft. Nun ist bekannt, dass Mbappé damals lediglich für zwei Jahre fix unterschrieben hat, bis 2024 also, das dritte Jahr jedoch mit einer Option verbunden ist und nur mit Einverständnis des Spielers gezogen werden kann.

Am Dienstag hat Mbappé gegenüber der französischen Nachrichtenagentur AFP selbst bestätigt, dass er seinen Vertrag erfüllen, jedoch nicht die Option ziehen wird. "Kylian Mbappé hatte bereits in den letzten Wochen öffentlich bekräftigt, dass er in der nächsten Saison in Paris spielen wird", erklärten Mbappé und sein Umfeld: "Er hat in diesem Sommer nicht um seinen Abschied gebeten, sondern dem Verein lediglich bestätigt, dass sein zusätzliches Jahr nicht aktiviert wird." Demnach läuft Mbappés Vertrag bei PSG am 30. Juni 2024 aus.

Kylian Mbappé: Wann könnte er ablösefrei wechseln?

Somit kann der Franzose frühestens 2024 ablösefrei wechseln. Voraussetzung dafür ist, dass er keinen neuen Vertrag unterzeichnet. Sollte er aus irgendeinem Grund die Option doch noch ziehen, würde er damit den frühesten Zeitpunkt für einen ablösefreien Wechsel auf 2025 verschieben.

Kylian Mbappé: Wie wahrscheinlich ist ein Verbleib bei PSG?

Bereits in den vergangenen Jahren dominierte Mbappés Name die Transferperioden. Die besten Chancen auf eine Verpflichtung hatte bislang Real Madrid. 2022 schien der Wechsel nach Madrid fast schon perfekt, allerdings entschied sich der Mittelstürmer in letzter Sekunde noch für einen Verbleib in Paris. Nach einer weiteren Saison ohne Champions-League-Titel stehen die Zeichen nun wieder auf Abschied.

Kylian Mbappé: Wohin könnte er in diesem Sommer wechseln?

Was die Frage nach dem potenziellen neuen Dienstgeber anbelangt, führt weiterhin kein Weg an Real Madrid vorbei. Die Königlichen brauchen vor allem nach dem Abgang von Karim Benzema einen adäquaten Ersatz auf der Mittelstürmer-Position. Real-Präsident Florentino Pérez bestätigte erst am vergangenen Wochenende in einem Video einmal mehr, Mbappé verpflichten zu wollen, betonte dabei jedoch: "Nicht in diesem Jahr."

PSG selbst hat jedoch eigentlich kein Interesse daran, seinen Star ziehen zu lassen. Einem Bericht der spanischen Mundo Deportivo zufolge stehe der 24-Jährige unter keinen Umständen zum Verkauf. Die Vertragsverlängerung im Sommer sei dafür ein zu großes Opfer von Präsident Nasser Al-Khelaifi gewesen, so dass auch bei einem Wechselwunsch Mbappés ein Veto seitens der Pariser folgen würde. Nach aktuellem Stand könnte Mbappé 2024 also tatsächlich ablösefrei wechseln.

Auch ein Wechsel nach England stand zwischenzeitlich im Raum, dabei als potenzieller Abnehmer gehandelt wurden Manchester City und der FC Liverpool. Spätestens seit der Verpflichtung von Erling Haaland besteht bei den Citizens jedoch kein Stürmerbedarf mehr. Bei Liverpool scheitert es hingegen vor allem an den finanziellen Mitteln. Wie Liverpools ehemaliger Mitarbeiter Ian Graham vor wenigen Tagen dem englischen Guardian erklärte, sei Mbappé finanziell "nicht in Liverpools Liga".

Kylian Mbappé: Wie realistisch ist ein Wechsel zum FC Bayern?

Obwohl der FC Bayern München auf der Suche nach einem Top-Stürmer ist, ist Mbappé aus vielen Gründen kein Thema an der Säbener Straße. Diese sind vor allem finanzieller Natur. Sky-Informationen zufolge soll das Thema Mbappé bei den Bayern keine große Rolle spielen, da er schlichtweg zu teuer wäre. Mbappé verdient in der französischen Hauptstadt nämlich mehr als fast das Dreifache, was die Top-Verdiener bei den Bayern bekommen.

