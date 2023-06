Die Vereinssaison ist mit dem Finale der Champions League nun endgültig vorbei, Zeit einen Blick auf die Fünfjahreswertung der UEFA zu werfen. Wie steht Deutschland da?

Vor den Endspielen in den europäischen Klubwettbewerben war Italien im UEFA-Ranking gefährlich nah an Deutschland herangerückt: Nur 0,7 Punkte trennten die Italiener im Vorfeld davon, sich Platz drei zu schnappen - und das bei drei Vertretern in den Finalmatches.

Nun sind die Entscheidungen gefallen, dreimal unterlagen die italienischen Teams in ihren Wettbewerben: die AC Florenz 1:2 gegen West Ham United in der Conference League, die AS Rom 1:4 gegen den FC Sevilla in der Europa League und jüngst Inter Mailand 0:1 gegen Manchester City in der Champions League.

Also wo reiht sich Deutschland nach diesen Ergebnissen nun ein? Konnte Platz drei gegenüber Italien behauptet werden? Dieser Artikel liefert Antworten!

Fünfjahreswertung: Auf welchem Platz liegt Deutschland?

Italien hatte mit 22,357 Punkten die zweiterfolgreichste Saison nach England (23,000 Punkte) und damit ordentlich Boden gutgemacht. Insgesamt hat es bei drei verlorenen Endspielen aber nicht ganz gereicht, Deutschland (17,125 Punkte in der vergangenen Saison) im Fünfjahresranking in zu überholen. Mit insgesamt 82,481 Punkten hat Deutschland den dritten Rang knapp vor Italien (81,927 Punkte) behauptet - nur 0,554 Zähler trennen die beiden Nationen noch.

Hier könnt Ihr Euch die Top-10 Europas ansehen:

Platz Nation 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 Gesamt 1 England 22,642 18,571 24,357 21,000 23,000 109,570 2 Spanien 19,571 18,928 19,500 18,428 16,571 92,998 3 Deutschland 15,214 18,715 15,213 16,214 17,125 82,481 4 Italien 12,642 14,928 16,286 15,714 22,357 81,927 5 Frankreich 10,583 11,667 7,915 18,416 12,583 61,164 6 Niederlande 8,600 9,400 9,200 19,200 13,500 59,900 7 Portugal 10,900 10,300 9,600 12,916 12,500 56,216 8 Belgien 7,800 7,600 6,000 6,600 14,200 42,200 9 Schottland 6,750 9,750 8,500 7,900 3,500 36,400 10 Österreich 6,200 5,800 6,700 10,400 4,900 34,000

© getty Der Sieg des FC Bayern München in der Champions League 2020 brachte Deutschland viele Punkte für die UEFA-Fünfjahreswertung.

Fünfjahreswertung: Wie funktioniert das UEFA-Ranking?

Die Fünfjahreswertung, eingeführt Ende der 90er-Jahre, ist eine Rangliste, die die Erfolge der einzelnen Landesverbände in den jüngsten fünf Europapokal-Spielzeiten abbildet. Je nach den Ergebnissen in den Gruppenphasen der Champions League, Europa League und Europa Conference League gibt es Punkte - und für jede weitere Runde gibt es Boni obendrauf.

Abhängig vom Ranking wird dann die Anzahl der Startplätze der einzelnen Verbände in Zukunft vergeben: Je besser ein Land abschneidet, desto mehr Teams dürfen also an den europäischen Wettbewerben teilnehmen.

Dies gilt allerdings immer für die übernächste Saison, die aktuelle Rangliste beeinflusst also die Zahl der Startplätze in der Saison 2024/25. So haben die Vereine schon zu Beginn der kommenden Spielzeit Gewissheit, welche Platzierungen in der Liga erreicht werden müssen, um sich für einen europäischen Wettbewerb im darauffolgenden Jahr zu qualifizieren.

Eine ausführlichere Erklärung findet Ihr hier.

UEFA-Fünfjahreswertung: Die Vergabe der Startplätze