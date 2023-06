Frankreich vs. Griechenland heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im TV, Livestream und Liveticker

In der EM-Qualifikation empfängt Frankreich heute Griechenland. Die wichtigsten Infos zur Partie und ihrer Übertragung im TV, Livestream und Liveticker bekommt Ihr hier.

Weiter geht's mit Spieltag vier der Qualifikation zur Europameisterschaft 2024, in Gruppe B trifft Tabellenführer Frankreich auf den Tabellenzweiten Griechenland. Los geht es am heutigen Montag, den 19. Juni, um 20.45 Uhr. Spielstätte ist das Stade de France in Paris.

Der amtierende Vizeweltmeister hatte einen perfekten Start in die Quali: Auf einen 4:0-Sieg über den größten Konkurrenten aus den Niederlanden folgten Erfolge über Irland und Gibraltar. Griechenland belegt mit zwei Siegen in Gruppe B aktuell Rang zwei, gegen Litauen reichte es lediglich für ein 0:0-Remis.

Wo könnt Ihr das Duell im TV, Livestream und Liveticker verfolgen? Die Antwort gibt's hier.

Frankreich vs. Griechenland heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im TV und Livestream

Die EM-Qualifikation ist bei DAZN beheimatet. Das bedeutet, dass es keine kostenfreie Übertragung des Spiels zwischen Frankreich und Griechenland gibt. Pünktlich um 20.45 Uhr beginnt die Sendung, Stefan Galler wird das Geschehen für Euch kommentieren.

Wenn Ihr kein Abo abschließen möchtet, könnt Ihr auch zu OneFootball greifen. Dort könnt Ihr die Übertragung einzeln buchen.

Frankreich vs. Griechenland heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im TV und Livestream - WEITERE INFOS ZU DAZN

© getty Frankreich bekommt es heute mit dem Gruppenzweiten zu tun.

Frankreich vs. Griechenland heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Liveticker

Gute Nachrichten für alle unter Euch, die kein DAZN-Abo besitzen: Wir tickern alle Qualifikationsspiele live! Klickt euch rein:

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht mit allen Spielen.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Frankreich vs. Griechenland.

Frankreich vs. Griechenland heute live: Voraussichtliche Aufstellungen

Frankreich: Samba - Koundé, W. Fofana, Konaté, T. Hernandez - Griezmann, Tchouaméni, Camavinga - Coman, Giroud, Mbappé

Samba - Koundé, W. Fofana, Konaté, T. Hernandez - Griezmann, Tchouaméni, Camavinga - Coman, Giroud, Mbappé Griechenland: Vlachodimos - Baldock, Mavropanos, Chatzidiakos, Tsimikas - Bakasetas, Kourbelis, Mantalos - Masouras, Pavlidis, Pelkas

Frankreich vs. Griechenland heute live, Übertragung: Wichtigste Infos

Begegnung: Frankreich vs. Griechenland

Frankreich vs. Griechenland Wettbewerb: EM-Qualifikation

EM-Qualifikation Spieltag: 4

4 Datum: 19.6.2023

19.6.2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Stade de France (Paris St. Denis)

Stade de France (Paris St. Denis) Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

EM-Qualifikation: Die Tabelle der Gruppe B