England vs. Nordmazedonien heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im TV, Livestream und Liveticker

Auch in Gruppe C steht heute der 4. Spieltag der EM-Qualifikation an, unter anderem trifft England auf Nordmazedonien. Wo das Spiel im TV, Livestream und Liveticker begleitet wird? Das verrät dieser Artikel.

England empfängt seine Gäste aus Nordmazedonien heute in der Heimstätte von Manchester United, dem Old Trafford. Istvan Kovacs ist als Schiedsrichter im Einsatz, er wird die Partie um 20.45 Uhr anpfeifen.

Die Rollen sind klar verteilt: England geht mit neun Zählern aus drei Partien, unter anderem gegen Italien, in das heutige Duell - Nordmazedonien konnte lediglich gegen Schlusslicht Malta gewinnen.

Die wichtigsten Infos zum Spiel zwischen England und Nordmazedonien und seiner Übertragung im TV, Livestream und Liveticker bekommt Ihr hier.

England vs. Nordmazedonien heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im TV und Livestream

Der exklusive Rechteinhaber der EM-Qualifikation ist DAZN, auch England vs. Nordmazedonien wird also dort laufen. Um 20.45 Uhr geht die Berichterstattung los, Oliver Faßnacht sitzt am Mikrofon.

Der exklusive Rechteinhaber der EM-Qualifikation ist DAZN, auch England vs. Nordmazedonien wird also dort laufen.

Keine Lust auf ein Abo? Dann greift doch einfach zu OneFootball. Da gibt es alle Spiele einzeln.

© getty England ist in Gruppe C Tabellenführer.

England vs. Nordmazedonien heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Liveticker

In Schriftform könnt Ihr alle Spiele auch ganz einfach mit unseren Livetickern verfolgen. So verpasst Ihr kein Tor, keine Auswechslung und keine Karte.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht mit allen Spielen.

Hier geht's zum Liveticker der Partie England vs. Nordmazedonien.

England vs. Nordmazedonien: Voraussichtliche Aufstellungen

England: Pickford - Walker, Maguire, Stones, Shaw - Rice, Alexander-Arnold, Henderson - Rashford, Saka, Kane

Pickford - Walker, Maguire, Stones, Shaw - Rice, Alexander-Arnold, Henderson - Rashford, Saka, Kane Nordmazedonien: Dimitrievski - Ristovski, Velkovski, Zajkov, Alioski - Ademi - Atanasov, Elmas - Bardhi, Trajkovski, Babunski

England vs. Nordmazedonien heute live, Übertragung: Wichtigste Infos

Begegnung: England vs. Nordmazedonien

England vs. Nordmazedonien Wettbewerb: EM-Qualifikation

EM-Qualifikation Spieltag: 4

4 Datum: 19.6.2023

19.6.2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Old Trafford (Manchester)

Old Trafford (Manchester) Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

EM-Qualifikation: Die Tabelle der Gruppe C