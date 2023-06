England vs. Malta heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im TV, Livestream und Liveticker

In der EM-Qualifikation bekommt es England heute auswärts mit Malta zu tun. Alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV, Livestream und Liveticker bekommt Ihr hier.

Malta richtet die heutige Quali-Partie für die Europameisterschaft 2024 im Ta'Qali National Stadium aus. Ab 20.45 Uhr muss sich der Underdog dort gegen England beweisen.

Die Three Lions führen nach zwei Spielen die Tabelle in der Gruppe C souverän vor Italien an. Sechs Punkte hat England bislang gesammelt, drei durch einen 2:0-Sieg über die Ukraine, drei durch einen 2:1-Erfolg über den größten Konkurrenten, die Squadra Azzurra. Malta geht mit null Zählern in die heutige Partie - die Rollen dürften also klar verteilt sein.

Malta vs. England wird heute live und in Farbe gezeigt. Wo, erfahrt Ihr hier.

England vs. Malta heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im TV und Livestream

Ob England heute einen Pflichtsieg einfährt, könnt Ihr leider nicht im Free-TV verfolgen. Stattdessen kümmert sich DAZN um die exklusive Übertragung der Partie, der Streamingdienst besitzt nämlich in Deutschland die Rechte an der EM-Quali. Michael Born wird das Geschehen dort ab 20.45 Uhr kommentieren.

Neben den Qualifikationsspielen hat DAZN noch mehr im Petto: Fußball aus der Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1, La Liga, sowie alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga findet Ihr auf der Plattform - ebenso wie zahlreiche weitere Sportarten.

Was Euch alles zur Verfügung steht, hängt ganz vom gewählten Abo-Paket ab. DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World habt Ihr zur Auswahl.

Keine Lust auf ein Abo? Ihr könnt das Spiel auch einzeln buchen - und zwar bei OneFootball.

© getty Gegen die Ukraine holte England den zweiten Sieg aus zwei Spielen.

England vs. Malta heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Liveticker

SPOX tickert sämtliche Spiele der Quali live mit, auch bei Malta vs. England muss Euch also keine Aktion entgehen.

Hier geht's zum Liveticker der Partie zwischen Malta und England.

Malta vs. England heute live, Übertragung: Wichtigste Infos

Begegnung: Malta vs. England

Malta vs. England Wettbewerb: EM-Qualifikation, Gruppe C

EM-Qualifikation, Gruppe C Datum: 16. Juni 2023

16. Juni 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Ta'Qali National Stadium

Ta'Qali National Stadium TV: -

Livestream: DAZN, OneFootball

Liveticker: SPOX

England vs. Malta, EM-Qualifikation: Die Tabelle in Gruppe C