Das bevorstehende Final Four in der Nations League wird ohne dem DFB-Team vonstatten gehen. Warum ist Deutschland nicht mit dabei? Hier gibt es die Antwort.

Nach der langen und kräftezehrenden Fußball-Saison gehen die Vereine Europas in ihre wohlverdiente Pause, dafür sind nun aber die Nationalmannschaften gefragt. Das Final Four der Nations League in den Niederlanden steht an, am 14. und 15. Juni werden die Halbfinals bestritten, am 18. Juni steigen das Spiel um Platz 3 und das Finale. Eines steht dabei fest: Das DFB-Team wird in keinem der vier Spiele im Einsatz sein.

Deutschland in der Nations League: Warum ist das DFB-Team nicht im Halbfinale dabei?

Der Grund, warum Deutschland bei der Nations League nicht mit dabei ist, ist weil Deutschland bereits aus dem Turnier ausgeschieden ist. Lediglich vier Nationen sind noch im Rennen um den Titel. Dabei handelt es sich um die vier Gruppensieger der Liga A: um Kroatien (Gruppe 1), Spanien (Gruppe 2), Italien (Gruppe 3) und die Niederlande (Gruppe 4).

Das DFB-Team hatte als Mannschaft der Liga A ebenfalls die Chance, sich für das Final Four zu qualifizieren, wurde in der Gruppe 3 jedoch nur Dritter hinter Italien und Ungarn. Auf Gruppensieger Italien fehlten am Ende der sechs Spiele langen Gruppenphase vier Zähler. Deutschland gewann nur eine ihrer sechs Partien (5:2 gegen Italien) und hatte am Ende sieben Punkte auf dem Konto.

Nations League: Die Tabelle der Gruppe 3

Platz Team Spiele S U N Tore Diff. Punkte 1 Italien 6 3 2 1 8:7 1 11 2 Ungarn 6 3 1 2 8:5 3 10 3 Deutschland 6 1 4 1 11:9 2 7 4 England 6 0 3 3 4:10 -6 3

Deutschland nimmt zwar nicht an der finalen Phase der Nations League teil, ist in der Zwischenzeit jedoch ebenfalls auf dem Rasen aktiv. In Form von Länderspielen kriegt es das Team von Bundestrainer Hansi Flick am Montag (12. Juni) mit der Ukraine, am Freitag (16. Juni) mit Polen und am Dienstag in acht Tagen (20. Juni) mit Kolumbien zu tun.

© getty Am 18. Juni 2023 wird um den Nations-League-Titel gekämpft.

Nations League Final Four: Die Paarungen im Überblick

Am Mittwoch beginnt das Final Four mit dem Halbfinalspiel zwischen den Niederlanden und Kroatien. Die Partie findet in Rotterdam statt, die Niederländer genießen somit einen Heimvorteil. Am Tag darauf treffen in Enschede im zweiten Halbfinale Spanien und Italien aufeinander.

In Rotterdam wird am Sonntag, 18. Juni, um 20.45 Uhr dann der Sieger des dritten Nations-League-Turniers ermittelt.