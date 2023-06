Cristiano Ronaldo verrät: Das steckt hinter seinem "Siu-Jubel" steckt

Der eingesprungene "Siu-Jubel" ist längst das Markenzeichen von Starstürmer Cristiano Ronaldo. Bei LiveScore verriet der Torjäger von Al-Nassr, was dahintersteckt und wie er den Hype um seinen Torjubel erlebt.

"Es scheint, als sei das mittlerweile zu einem weltweiten Phänomen geworden", erklärte Ronaldo. "Ich liebe es, wenn ich sehe, wie andere Spieler auch so jubeln. Oder wenn mir die Leute Videos von Kindern oder Sportlern anderer Sportarten schicken, in denen sie ihre Erfolge so zelebrieren. Es bedeutet einfach nur 'Ja'. Ganz simpel, aber kraftvoll."

Nach dem Gewinn seines dritten Ballon d’Or 2014 rief der Portugiese einst laut "Siu", ehe er Jahre später anfing, seine Tore für Real Madrid auf diese Art zu feiern.

"Es begann, als ich mit Real Madrid in den USA war. Ich sagte einfach 'Si'. Ich habe keine Ahnung, wo das herkam. Ich schoss ein Tor und es fühlte sich ganz natürlich an. Das ist der Ursprung."

Weiter führte er aus: "Seitdem habe ich es immer wieder gemacht. Die Fans sehen es und stimmen ein".

Cristiano Ronaldo: "Ich werde das weiterhin machen"

Es sei ein schönes Gefühl, dass sich die Menschen deswegen an ihn erinnern, so der Portugiese: "Ich werde das weiterhin machen."

Die Saison in der Saudi Pro League ist für Ronaldo und Al-Nassr mittlerweile beendet. Sommerpause hat der Torjäger aber noch nicht. Am 17. Juni bestreitet er mit Portugals Nationalmannschaft ein EM-Qualifikationsspiel gegen Bosnien-Herzegowina.