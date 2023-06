Carlos Tévez erklärt Lionel Messis Entscheidung gegen eine Rückkehr zum FC Barcelona

Der ehemalige argentinische Nationalspieler Carlos Tévez hat sich zu Lionel Messis Transfer zu Inter Miami geäußert und dabei auch erklärt, wieso sein ehemaliger Mannschaftskamerad sich am Ende gegen eine Rückkehr zum FC Barcelona entschied.

Bei ESPN sagte Tévez: "Für mich wirkt es, als habe Leo die Entscheidung getroffen, weil er seine Situation genau kannte. Er wollte nicht zurück nach Barcelona, weil seine Mitspieler auf Gehalt verzichten hätten müssen und er der Bösewicht gewesen wäre. Es hat ihn mehr als alles andere geschmerzt, denn Barcelona ist sein Zuhause."

Weiter führte der 39-Jährige aus: "Von Barcelonas Seite war das alles sehr halbherzig. Leo hat sich dann für die Liga in den Vereinigten Staaten entschieden. Er mag Miami, dort ist es für ihn und seine Familie entspannt." Tévez hält es für die richtige Wahl, weil Messi bei anderen Stationen "wieder im Mittelpunkt des Interesses" gestanden hätte.

© Getty Carlos Tevez Lionel Messi

Messi verkündete in der vergangenen Woche seinen Wechsel zu Inter Miami. Der 35-Jährige heuert für zweieinhalb Jahre in Florida an. Ein Transfer zum FC Barcelona scheiterte unter anderem an den finanziellen Problemen der Katalanen. Auch Al-Hilal aus der Saudi Pro League bemühte sich vergeblich um Messi, der nach seinem Abgang von PSG ablösefrei ist.