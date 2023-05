UEFA-Fünfjahreswertung: Deutschland nur noch 0,7 Punkte vor Italien

Italien hat sich in der Fünfjahreswertung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) eindrucksvoll zurückgemeldet. Die Serie A stellt in den drei Klub-Wettbewerben in Inter Mailand (Champions League), AS Rom (Europa League) und AC Florenz (Conference League) jeweils einen Endspielteilnehmer.

Im UEFA-Ranking ist Italien bis auf 0,7 Punkte an den Dritten Deutschland herangerückt, der Vorsprung auf Frankreich ist auf mehr als 20 Zähler angewachsen. In Bayer Leverkusen gegen die Roma in der Europa League schied am Donnerstag der letzte Bundesliga-Vertreter in der Vorschlussrunde aus.

Die Spitzenposition hat weiter England (108,998) inne, dahinter folgt Spanien (92,855). Italien hat in dieser Saison mit 22,214 Punkten fast so viele Zähler wie England (22,428) geholt. - Die Fünfjahreswertung der UEFA vor den Endspielen in den drei europäischen Klub-Wettbewerben:

UEFA-Fünfjahreswertung: Stand vor den Endspielen