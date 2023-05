Zu viele Pokale! Als Lionel Messi seinen Mitspieler beschenkte

Lionel Messis Trophäenschrank muss extrem voll sein. Vielleicht hat er einen seiner unzähligen Awards auch deshalb verschenkt.

WM und Copa América gewonnen. Viermal Champions-League-Sieger. Zehn spanische Meistertitel, demnächst womöglich das zweite Mal in der Ligue 1 ganz oben. Siebenmal Gewinner des Ballon d'Or. Lionel Messi kann sich wahrlich nicht beschweren, in seiner ruhmreichen Karriere bisher zu wenig gewonnen zu haben.

Zumal obige Auflistung ja noch längst nicht vollständig ist. Unter anderem kommen unzählige weitere individuelle Auszeichnungen hinzu - zum Beispiel wurde Messi in seiner Zeit beim FC Barcelona neunmal zum Spieler der Saison in LaLiga gekürt.

Alle neun Trophäen dafür bewahrt der 35-jährige Argentinier allerdings nicht zuhause auf, eine fehlt in dieser Sammlung ganz sicher. Und zwar, weil sie ein Teamkollege aus der Nationalmannschaft und Ex-Mitspieler bei Paris Saint-Germain hat.

Denn Messi verschenkte einen seiner Awards für die Auszeichnung zum besten LaLiga-Spieler an Leandro Paredes. Mit dem Mittelfeldmann - in der laufenden Spielzeit von PSG an Juventus Turin verliehen - läuft Messi gemeinsam für Argentinien auf, auch Paredes war beim WM-Triumph im Dezember mit dabei.

© getty

Messi schenkte Paredes eine seiner Trophäen

Vor kurzem öffnete der 28-Jährige für Journalisten die Türen seiner Wohnung in Turin. Und dabei fiel der Award auf, der eigentlich gar nicht ihm gehört.

"Als er (Messi, d. Red.) nach Paris kam, habe ich ihn gefragt, ob er ihn mir geben kann. Und er hat es dann einfach gemacht", erklärte Paredes.

Künftig wird er Messi aber wohl wieder nur bei der Nationalelf sehen. Und das nicht nur, weil 'La Pulga' PSG voraussichtlich im Sommer verlassen wird. Denn Paredes selbst hat in Paris zwar noch einen Vertrag bis 2024, könnte aber auch über das Leihgeschäft hinaus bei Juventus bleiben.