Manchester City - Bernardo Silva vor Wechsel zu PSG gewarnt: "Würde einen großen Fehler begehen"

Der ehemalige französische Nationalspieler Jerome Rothen hat Bernardo Silva von Manchester City davor gewarnt, in diesem Sommer zu Paris Saint-Germain zu wechseln.

Der Ex-PSG-Star - Rothen stand von 2004 bis 2010 bei den Franzosen unter Vertrag - glaubt, dass die Klubbesitzer nur daran interessiert sind, große Namen zu verpflichten, anstatt eine Mannschaft aufzubauen, in der sich die Spieler entfalten können.

PSG denkt nach Informationen von SPOX und GOAL darüber nach, Silva nach Paris zu holen. Der Portugiese ist der Wunschspieler des strategischen Beraters Luis Campos.

"Bernardo Silva würde einen großen Fehler begehen, wenn er nur aus wirtschaftlichen Gründen und wegen des Lebensumfelds käme. Ich bin sicher, dass PSG ihn verpflichten wird, weil er ein Star ist. Bernardo Silva spielt für seine Mannschaftskameraden, er weiß, wie man abschließt, er ist intelligent. Er ist wirklich der Spieler, der am besten das widerspiegelt, was Guardiola auf das Spielfeld bringen will. Er hat alles. Dieser Spieler hat Klasse", sagte Rothen bei RMC Sport.

"Bei PSG lieben sie Bernardo Silva, vor allem nach dem Spiel, das er am Mittwoch (gegen Real im Halbfinal-Rückspiel der Champions League, d. Red.) gemacht hat. Es ist kein Geldproblem für sie. Sie wollen ihn aber nicht für einen mannschaftlichen Aufbau", warnte er weiter.

Der Vertrag des 28 Jahre alten Portugiesen läuft noch bis 2025. Dennoch gab es zuletzt immer wieder Gerüchte, dass Silva die Skyblues nach dieser Saison verlassen könnte.

Silva spielt bereits seit 2017 bei Manchester City. Auch in dieser Saison ist er aus dem Team nicht wegzudenken, was 52 Saisoneinsätze (sieben Tore und sieben Assists) beweisen.

Erst am vergangenen Mittwoch bewies er seine Klasse, als er im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid beim 4:0-Sieg die beiden ersten Tore für den Finalisten erzielte.