Gareth Bale: Berater erklärt Absage an Wrexham City

Der Berater von Gareth Bale hat verraten, warum der Waliser Wrexham City eine Absage erteilt hat. Der Angreifer wird nicht aus seinem Ruhestand zurückkehren.

Bale will "nicht mehr Fußball spielen", erklärte Jonathan Barnett gegenüber Sky Sport und ergänzte: "Er hat alles erreicht, was er erreichen wollte - er hat für Wales bei der Weltmeisterschaft auf höchstem Niveau gespielt, was er wirklich wollte, und ich denke, er wusste, dass sein Körper dem nicht mehr gewachsen war. Er hatte in den letzten Jahren eine schwere Zeit mit seinem Körper."

Der Klub der Hollywood-Stars Rob McElhenney und Ryan Reynolds plant nach dem Aufstieg in die vierte englische Liga mehrere Transfers. Bale sollte eines der neuen Aushängeschilder werden.

"Hey Gareth Bale. Lass uns Golf spielen. Ich werde dann auch sicher nicht vier Stunden damit verbringen, dich zu einem Comeback für eine letzte, magische Saison zu überreden", schrieb McElhenney Ende April in einem Tweet. Bale antwortete - und meinte: "Das hängt davon ab, auf welchem Kurs."

Bale hatte die Spekulationen über ein Wechsel zu dem Verein aus seinem Heimatland Wales nach Wrexhams Aufstieg selbst angeheizt. In einer Videobotschaft sagte er: "Hi, Rob. Ich möchte Dir zum Aufstieg und zu allem, was du für Wrexham tust, gratulieren."

Bale hatte seine Karriere nach der Weltmeisterschaft in Katar beendet und fokussiert sich seither auf seine Golf-Karriere. Zuletzt stand er bei Los Angeles in der MLS unter Vertrag.