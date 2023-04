Finalissima: England schlägt Brasilien im Elfmeterschießen

Englands Fußballerinnen haben die erste Auflage der "Finalissima" gewonnen. Die Europameisterinnen setzten sich am Donnerstag im Londoner Wembley-Stadion gegen die Südamerikameisterinnen Brasilien mit 4:2 im Elfmeterschießen durch, nach 90 Minuten hatte es 1:1 gestanden.

Ella Toone (23.) brachte die Gastgeberinnen in Führung, Andressa Alves (90.+3) erzwang spät das Elfmeterschießen - eine Verlängerung gab es nicht. Nachdem das Format des interkontinentalen Vergleichs zwischen dem Europa- und dem Südamerikameister bei den Männern schon im Vorjahr wiederbelebt wurde, gab es dieses Finale nun auch erstmals bei den Frauen.

England war über weite Strecken der Partie das bessere Team und blieb auch im Elfmeterschießen cooler als die Brasilianerinnen, die lediglich kurz nach der Halbzeitpause eine starke Phase hatten. Für die Lionesses verschoss zunächst Ella Toone, was den Südamerikanerinnen einen Vorteil verschaffte. Doch schon direkt danach scheiterte Tamires an Mary Earps. Nachdem Rafaelle den dritten Schuss Brasiliens an die Latte setzte, hatte England bereits in der vierten Runde den Matchball.

Chloe Kelly, die bereits im EM-Finale gegen Deutschland den entscheidenden Treffer erzielt hatte, verwandelte sicher. England ist somit der erste Sieger dieses Wettbewerbs bei den Frauen. Brasilien trifft am Dienstag (18.00 Uhr, ARD) in Nürnberg in einem Länderspiel auf die DFB-Elf von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.