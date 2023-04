FC Barcelona: Angebliche Gedankenspiele um Rückkehr von Ex-Bayern-Star Thiago

Beim FC Barcelona gibt es offenbar Überlegungen, Mittelfeldstar Thiago vom FC Liverpool zurückzuholen. Der Name des 31-Jährigen steht laut der As auf einer Liste mit fünf möglichen Spielern, welche die Katalanen im Sommer verstärken könnten. Diese Spieler hätten die Blaugrana "auf der Agenda".

Neben Thiago sollen die Barça-Bosse auch über ein Quartett weiterer Ex-La-Masia-Spieler nachdenken: Die Mittelfeldspieler Dani Olmo (RB Leipzig) und Xavi Simons (PSV) seien ebenso Kandidaten wie die Manchester Citys Abwehrspieler Sergio Gomez und Arnau Martínez vom FC Girona.

Ein Abgang Thiagos von der Anfield Road in diesem Sommer wirkt aktuell nicht unwahrscheinlich. Zwar gilt Teammanager Jürgen Klopp nach wie vor als Fan des 46-maligen spanischen Nationalspielers, aber dessen Verletzungsprobleme ziehen sich wie ein roter Faden durch die Zeit bei den Reds.

Liverpool absolviert eine durchwachsene Saison und wird vor allem im Mittelfeldzentrum zur kommenden Spielzeit massiv umbauen. Das könnte auch Thiago betreffen. In Barcelona spielte er einst noch mit dem heutigen Cheftrainer Xavi zusammen im Zentrum.

Thiago spielte von 2005 bis 2013 für den FC Barcelona, ehe er seinem Förderer Pep Guardiola für 25 Millionen Euro Ablöse zum FC Bayern folgte. Mit den Münchnern feierte der Edeltechniker große Erfolge. Nach dem Gewinn der Champions League 2020 wechselte er für 22 Millionen Euro Ablöse zum FC Liverpool. Dort läuft sein Vertrag noch bis 2024.

In dieser Saison hatte Thiago hartnäckige Verletzungssorgen. Blessuren am Oberschenkel und am Hüftbeuger führen dazu, dass der 31-Jährige erst 24 Pflichtspiele absolviert hat. Dabei steuerte er einen Assist bei.