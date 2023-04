"Pures Glück": Sergio Agüero spricht abwertend über Cristiano Ronaldos Treffer und hält Lionel Messi für den besseren Torjäger

Kun Agüero ist wenig beeindruckt von Ronaldo und dessen Toren. Vor allem die Freistoßtreffer des Portugiesen nötigen ihm keinen Respekt ab.

Sergio Agüero hat sich einmal mehr wenig beeindruckt von Cristiano Ronaldos Fähigkeiten als Torjäger gezeigt. Der ehemalige argentinische Nationalspieler sah sich während eines Twitch-Streams von Ibai Lanos eine Compilation spektakulärer CR7-Tore aus der Vergangenheit an und kommentierte diese abwertend.

Agüero meinte unter anderem: "Schaut Euch an, von wo er seine Tore erzielt! Alle Freistoßtore sind pures Glück. (Lionel) Messis Tore landen alle im Winkel. Aber was macht Ronaldo? Das sind Torwartfehler. Ich finde, Raúl hat bessere Tore geschossen und (Karim) Benzema genauso."

Agüero ist eng mit Ronaldos Dauerrivale Lionel Messi (PSG) befreundet. In der Vergangenheit machte er bei der ewigen Frage, welcher der beiden Superstars die absolute Nummer eins sei, mehrfach keinen Hehl daraus, dass er seinen argentinischen Landsmann für deutlich stärker hält als den Angreifer von Al-Nassr.

Ronaldo und Messi sind die mit Abstand besten besten Torjäger ihrer Generation. Der PSG-Star erzielte gegen Nizza am vergangenen Wochenende seinen 701. Treffer auf Vereinsebene in Europa und zog damit in dieser Kategorie am Portugiesen vorbei. Insgesamt hat Ronaldo aber bei den Toren weiter die Nase vorn: Der 38-Jährige steht bei 834 Treffern in 1159 Partien. Messi netzte dagegen 804-mal in 1020 Begegnungen.