Roger Federer mit bewegender Laudatio für Lionel Messi: "Blinzeln Sie nicht zu oft"

Argentiniens Fußball-Legende Lionel Messi ist vom Time Magazine zu einer der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten 2023 ernannt worden. Die bewegende Laudatio kam von der Tennis-Ikone Roger Federer.

Lionel Messis Rekorde und Titelgewinne wollte der Schweizer dabei gar nicht erst aufzählen. Vielmehr sei er von der Tatsache beeindruckt, dass der 35-Jährige seit vielen Jahren konstant auf überragendem Niveau unterwegs ist.

"Er dribbelt wie ein Magier, seine Pässe sind Kunstwerke, seine Antizipation ist unfassbar", schrieb FedEx: "Meine Karriere ist gerade zu Ende gegangen. Jetzt wird mir bewusst, wie viel Last wir Sportler tragen. In unserem Alltag merken wir das gar nicht. Für einen Fußballspieler wie Messi ist diese Last wahrscheinlich noch größer, da er sowohl einen weltberühmten Verein als auch ein sehr leidenschaftliches Land repräsentiert."

Messi spielte von 2000 bis 2021 für den FC Barcelona. Seither läuft der Wirbelwind aus Rosario für Paris Saint-Germain auf. Im Dezember 2022 krönte er seine Laufbahn mit dem WM-Titel mit Argentinien.

"Der Sieg Argentiniens bei der Weltmeisterschaft war großartig", schwärmte der 41-jährige Federer, der im vergangenen Jahr seine atemberaubende Karriere beendet hat: "Dass Millionen von Fans in Buenos Aires auf die Straße gingen, um zu feiern, war ein großartiger Moment im Sport, den die ganze Welt gesehen hat. Selbst diejenigen, die sich nicht für Fußball interessieren, müssen die wahre Bedeutung des Spiels erkannt haben."

Federer: "Maradona und Batistuta haben mich inspiriert"

Als Kind seien Diego Maradona und Gabriel Batistuta seine argentinischen Lieblinge gewesen, erklärte der 20-malige Grand-Slam-Champion weiter: "Ich hatte das Glück, beide zu treffen. Sie haben mich inspiriert."

Jetzt könne Messi künftige Generationen inspirieren. Er hoffe, dass wir seine einzigartige Kreativität und Kunstfertigkeit noch ein wenig länger erleben können.

"Blinzeln Sie nicht zu oft, wenn Messi auf dem Spielfeld steht", riet Federer abschließend den Fans: "Sie könnten etwas Unglaubliches verpassen."