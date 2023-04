Nach Kritik des Nationalteams: Deshalb spielt England jetzt in blauen Hosen

Der englische Fußballverband FA geht auf die Forderungen seiner Spielerinnen ein und hat beschlossen, dass das Nationalteam der Frauen ab sofort und beginnend am Donnerstagabend bei der "Finalissima" im Wembley gegen Brasilien in blauen statt in weißen Hosen aufläuft.

Die Lionesses hatten schon bei der Europameisterschaft 2022 im eigenen Land darauf aufmerksam gemacht, warum weiße Hosen problematisch für sie sind.

Im vergangenen Sommer hatten Spielerinnen sich mehrfach dazu geäußert, dass die weiße Hosenfarbe während der Periode zu unangenehmen Situationen führen könne. "Wir wissen, das ist schwierig, weil wir alle England mit Weiß assoziieren", sagte beispielsweise Georgia Stanway vom FC Bayern München damals: "Aber es ist etwas, was uns als Frauen betrifft." Auch Beth Mead sprach damals davon, dass es sehr schön sei, in Weiß aufzulaufen, "aber in einer Phase des Monats ist es für uns Frauen unpraktisch".

Innerhalb des Teams sei das Thema immer präsent gewesen, weshalb eine schnelle Abarbeitung wichtig sei. Die FA teilte damals mit, dass man die Wichtigkeit anerkenne: "Alle Rückmeldungen von ihnen werden für das künftige Design berücksichtigt." Nun hat der Verband den Wechsel auf blaue Hosen mit Blick auf die Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland beschlossen.

Das neue Trikotdesign sei vom Londoner Wembley-Stadion inspiriert, teilte die FA mit. Das kreideweiße Trikot stehe für die Fassade in gleicher Farbe von 1923. Das Auswärtstrikot ist diesmal in blau statt in rot gehalten und soll an die Art-Deco-Bewegung erinnern, die sich ebenfalls im ursprünglichen Wembley-Stadion widerspiegelt. Der Wechsel auf blaue Hosen wurde in der Mitteilung nicht weiter begründet.

Auch im Tennis gab es ähnliche Debatten. Frauen, die an Wimbledon teilnahmen, mussten in der Vergangenheit komplett in weißer Kleidung spielen.

Alicia Barnett, britischer Tennis-Profi, hat damals die Diskussion darüber eröffnet, dass sie das vor allem während ihrer Periode unter Stress setze und somit auch die Leistung beeinflusse. Nachdem sich ihr weitere ehemalige und aktive Profis anschlossen, wurde die Regel geändert. Mittlerweile sind immerhin dunkle Unterhosen erlaubt.

England wird am Donnerstagabend (20.45 Uhr) bei der "Finalissima" gegen Brasilien erstmals im neuen Design auflaufen. Es ist das Duell zwischen den Europa- und Südamerikameisterinnen.