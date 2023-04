Die FIFA-Serie wird von nun an unter dem Namen "EA Sports FC" fortgesetzt. Bei SPOX bekommt Ihr die Infos zum Erscheinungsdatum der neuen Videospielreihe.

Im Jahr 2023 beginnt offiziell ein neues Videospielzeitalter: Das Kultspiel FIFA geht in den Ruhestand, nachdem sich dessen Entwickler "Electronic Arts" mit dem Weltfußballverband nicht auf die Fortsetzung der Partnerschaft einigen konnte. Doch das bedeutet nicht, dass Gamer aus aller Welt von nun an auf die beliebte Fußballsimulation verzichten müssen. Die Reihe wird mit einem neuen Namen fortgesetzt. Dieser lautet "EA Sports FC" und feiert 2023 sein Debüt.

EA Sports FC, Release: Wann erscheint der FIFA-Nachfolger?

Stand jetzt gibt es noch keine genauen Informationen zum Erscheinungsdatum von EA Sports FC. Aus Erfahrung kann jedoch zumindest der ungefähre Zeitpunkt abgeschätzt werden. FIFA erschien traditionellerweise meistens in der letzten Septemberwoche. Die aktuelle und gleichzeitig letzte Version von FIFA, FIFA 23, wurde am 30. September 2022 veröffentlicht. Aller Voraussicht nach wird das Erscheinungsdatum von EA Sports FC auf einen ähnlichen Zeitraum fallen.

Das Datum ist zwar noch nicht bekannt, dafür wurde jedoch bereits das neue Logo von EA Sports FC vorgestellt. Dieses besteht aus der EA-Sports-Schrift, die den oberen Teil ausmacht, diagonal nach unten stehen zudem in größerer Schrift die Buchstaben "FC". Gemeinsam entsteht dadurch ein Dreieck. Das Logo ist laut EA "von den Dreiecken inspiriert", die "seit 30 Jahren Teil des EA SPORTS-Fußballs sind - von den isometrischen Polygonen, aus denen unser Spiel besteht, über die Chemiedreiecke in Ultimate Team bis hin zur Spieleranzeige in jedem Spiel".

© EA Sports So sieht das neue Logo der Kultspielserie aus.

Trotz aller Neuerungen hält EA an die altbewährten Spielmodi fest. So kündigte EA Sports Vice President Cam Weber an, dass "die gleichen großartigen Erfahrungen, Modi, Ligen, Turniere, Vereine und Athleten" beibehalten würden. "Ultimate Team, Karrieremodus, Pro Clubs und VOLTA Football werden alle dabei sein."

Zudem wurden Partnerschaften mit unter anderem der Premier League, Champions League, Women's Champions League, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 und Serie A bereits bestätigt.

Neben der Champions League, der Women's Super League und der Division 1 Feminine wurde der Frauenbereich auch um die amerikanische Liga erweitert. Darin sind 12 NWSL-Teams mit Trikots, Wappen, Titel, Jubel und Stadien enthalten. "Die Integration der NWSL in EA SPORTS FIFA 23 ist ein monumentaler Meilenstein für die Liga, die Spielerinnen und Millionen von Fußballfans auf der ganzen Welt, da wir erneut die Grenzen des Frauenfußballs verschieben", sagte NWSL-Commissioner Jessica Berman.

"Wir möchten, dass EA SPORTS den Frauenfußball pusht, und unsere Partnerschaft mit der NWSL und der NWSLPA ist ein weiterer Schritt, den wir als Unternehmen gehen, um den Sport voranzubringen", so Andrea Hopelain, SVP der Marke EA SPORTS.

EA Sports FC, Release: Die Geschichte der FIFA-Reihe