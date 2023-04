AS Rom: José Mourinho offenbar Kandidat bei Paris Saint-Germain

José Mourinho könnte bald wieder an einer Top-Adresse im Weltfußball arbeiten. Laut RMC Sport gilt der 60-Jährige als Kandidat auf den Trainerposten bei Paris Saint-Germain.

Nachdem Aus in der Champions League im Achtelfinale gegen den FC Bayern und dem Aus im Pokal kämpft PSG momentan um die Meisterschaft in der Ligue 1. Zu wenig für die Ansprüche der Pariser, Trainer Christophe Galtier steht in der Kritik.

Zuletzt gab es schon Spekulationen umArsenals Erfolgcoach Mikel Arteta nun soll Rom-Coach Mourinho das Objekt der Begierde sein.

Ex-Paris-Profi Jeromé Rothen wäre begeistert von Mourinho auf der Pariser Trainerbank. Kürzlich sagt er zu einem möglichen Engagement des "Special One" bei PSG, dass der Coach "eine gewisse Disziplin zurückbringen würde, die bei PSG seit X Jahren verschwunden ist."

Mourinho spielt mit der Roma eine starke Saison. Das Team aus der italienischen Hauptstadt steht mit Rang Vier in der Serie A auf einem Champions-League-Platz und zudem im Halbfinale der Europa League.