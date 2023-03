Cristiano Ronaldo sorgt mit Aussage nach Spiel von Al-Nassr für Wirbel im Internet

Cristiano Ronaldo hat mit einer Aussage nach dem 3:1-Erfolg seines Klubs Al-Nassr in der Saudi Pro League gegen Al-Batin am Freitag für Wirbel im Internet gesorgt.

"Ein leichtes Spiel. Was für ein leichtes Spiel", sagte CR7 nach dem Schlusspfiff auf dem Weg in die Kabine.

Al-Nassr drehte das Spiel gegen Al-Batin nach einem 0:1-Rückstand ganz spät. In der 3., 12. und 14. Minute der Nachspielzeit fielen die Tore für das Team von Cristiano Ronaldo, der ohne eigenen Treffer blieb.

Im Internet kommentierten User vorwurfsvoll, warum Ronaldo nicht selbst ein Tor gemacht habe, wenn es doch ein solch "einfaches Spiel" gewesen wäre. Der Superstar der saudischen Liga wurde auf Social Media für seine Aussage hart angegangen.

Allerdings gab es auch User, die darauf hinwiesen, dass Ronaldo das Ganze höchstwahrscheinlich ironisch gemeint haben dürfte, da er einen eher wütenden Eindruck auf dem Weg in die Kabine gemacht habe.

Ronaldo kommt in der Saudi Pro League in sechs Spielen auf acht Tore und zwei Vorlagen. Sein Klub Al-Nassr führt die Tabelle mittlerweile mit zwei Punkten Vorsprung an.