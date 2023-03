SSC Neapel: Victor Osimhen träumt von Wechsel in die Premier League

Victor Osimhen steht auf dem Wunschzettel von vielen europäischen Topklubs. Der Stürmer vom SSC Neapel sprach nun über seinen Traum, in der Premier League zu spielen.

"Ich arbeite so hart daran, dass ich mir eines Tages meinen Traum erfülle, in der Premier League zu spielen", sagte der 24-Jährige bei The Athletic.

Zudem sprach der Nigerianer über seinen aktuelle Formstärke: "Es ist ein Prozess und ich möchte diesen Schwung einfach beibehalten. Die Serie A gehört zu den fünf besten Ligen der Welt und es ist ein unglaubliches Gefühl für mich."

Osimhen spielt in Süditalien eine richtig starke Saison und zieht dementsprechend das Interesse der Spitzenvereine auf sich. Einen Wechsel schloss Napoli-Präsident Aurelio De Laurentiis zuletzt nicht mehr kategorisch aus: "Manchmal gibt es Angebote, auf die man nicht verzichten kann." Sein Vertrag beim aktuellen Tabellenersten der Serie A läuft noch bis 2025.

Der Neapel-Star führt mit 19 Toren in 21 Spielen die Torjägerliste in der Serie A an und netzte auch in der Champions League schon zweifach.