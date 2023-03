Lionel Messi: Weil die Nachbarn zu laut waren! Superstar griff zu drastischer Maßnahme

Weil die Nachbarn in der Nähe von Barcelona zu laut waren, griff Superstar Lionel Messi zu einer drastischer Maßnahme.

Nicht jeder versteht sich gut mit seinen Nachbarn! Lärmbelästigung, Ärger über das Auto des anderen - zum Beispiel durch falsches Parken - oder eine Missachtung der nachbarschaftlichen Pflichten sind häufige Gründe dafür, dass das Verhältnis auf eine harte Probe gestellt wird.

Wirklich was dagegen machen kann man in den seltensten Fällen - es sei denn man heißt Lionel Messi.

Der inzwischen bei Paris Saint-Germain unter Vertrag stehende und mit Argentinien zum Weltmeister aufgestiegene Ausnahmefußballer spielte bis 2021 über 20 Jahre lang beim FC Barcelona. Um abseits des Fußballplatzes mit seiner stetig wachsenden Familie ein schönes Leben in etwas Abgeschiedenheit zu führen, kaufte er 2009 ein Haus für 1,8 Millionen Euro im luxuriösen Vorort Castelldefels, etwa 20 Kilometer südwestlich der katalanischen Metropole - inklusive herrlichem Blick auf das Mittelmeer.

In das Haus steckte der Superstar im Laufe der Jahre weitere sechs Millionen Euro, um es nach seinem Geschmack zu renovieren - mit einem Pool, einem Fitnesscenter, einem Spielplatz für die Kinder und einem eigenen, kleinen Fußballplatz.

Lionel Messi: Klage gegen den Superstar

Ganz glücklich fühlte sich Messi dort anfangs nicht. Das lag weniger an der Lage oder der Ausstattung seiner Villa, sondern viel mehr an den aus seiner Sicht zu lauten Nachbarn. Der Argentinier versuchte dem Problem durch das Errichten einer Mauer zwischen den beiden Grundstücken Herr zu werden. Dieser Plan scheiterte - Messi wurde sogar mit einer Klage gedroht -, da der siebenmalige Gewinner des Ballon d'Or gegen einige örtliche Vorschriften verstieß.

Jetzt waren er und seine Familie weiterhin den laute Musik abspielenden, neugierigen und unhöflichen Nachbarn ausgesetzt. Also beschloss er, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen.

Rakitic: "Messi kaufte das Haus"

"Als er sein Haus in Castelldefels kaufte, waren seine Nachbarn ein wenig laut, sodass Leo ihr Haus kaufte, damit er mit seiner Familie allein sein konnte", verriet sein ehemaliger Teamkollege beim FC Barcelona, Ivan Rakitic, der kroatischen Zeitung Novi List.

Artikel und Videos zum Thema Alle Spiele des Afrika Cups gibt es LIVE bei sportdigital.de

In Paris lebt Messi momentan übrigens mit seiner Frau und den drei gemeinsamen Söhnen in einem 46 Millionen Euro teuren Schloss am Rande der französischen Hauptstadt. Ob es auch dort Ärger mit den Nachbarn gibt, ist nicht bekannt.