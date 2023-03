Heute spielt er in der dritten Liga in den USA: Der bittere Werdegang von Gabriel Obertan

Sir Alex Ferguson holte Gabriel Obertan einst zu Manchester United, er galt als riesiges Talent. Doch eine Verletzung änderte die Richtung seines Weges.

Sommer 2009. Manchester United war noch ein deutlich ruhmreicheres Manchester United, als es das heute ist. Gerade waren die Red Devils in einer der Hochphasen der Ära Sir Alex Ferguson zum dritten Mal in Folge englischer Meister geworden, hatten im Champions-League-Finale gestanden. Nur ein Jahr zuvor, 2008, hatten sie die Königsklasse gar gewonnen.

Dennoch musste United in jenem Sommer auf dem Transfermarkt tätig werden. Schließlich verließ mit Cristiano Ronaldo der größte unter den Superstars das Old Trafford, um für 94 Millionen Euro zu Real Madrid zu wechseln.

Einer, von dem man sich erhoffte, dass er womöglich einen Teil dazu beitragen könnte, den portugiesischen Alleskönner zu ersetzen, war ein damals 20-jähriger Franzose. Sein Name: Gabriel Obertan, von Ferguson für vier Millionen Euro von Girondins Bordeaux nach England geholt.

Heute können wohl nicht mehr viele etwas mit diesem Namen anfangen. Auch, weil eine Verletzung kurz nach Obertans Ankunft in Manchester dafür sorgte, dass sein Werdegang den falschen Kurs einschlug.

Gabriel Obertan: Die Anfänge in Frankreich

Technisch stark, schnell, beweglich, einsetzbar auf beiden Flügeln oder auch auf der Zehn: Der junge Gabriel Obertan galt in Frankreich einst als eines der größten Talente des Landes.

Bereits mit 17 Jahren schafft der Mittelfeldmann den Sprung in die erste Mannschaft von Girondins Bordeaux, damals noch ein Top-Team in der Ligue 1. Er spielt sehr reif für sein junges Alter, durchläuft ab der U16 alle Junioren-Nationalteams von Les Bleus. Schon zu jenen Zeiten beobachtet Manchester United ihn, konkret wurde das Interesse aber noch nicht.

Und so rasant wie erhofft verläuft sein Aufstieg dann auch nicht. Er spielt in den folgenden Monaten zwar regelmäßig für Bordeaux, der endgültige Durchbruch lässt aber auf sich warten. In der Rückrunde der Saison 2008/09 lässt sich Obertan daher an den FC Lorient verleihen - auch dort ist er aber keineswegs unumstrittene Stammkraft.

Sir Alex Ferguson lässt sich davon aber nicht blenden. Er ist dennoch überzeugt von Obertans Potenzial, mag seine Vielseitigkeit. Vier Millionen Euro überweist Manchester daher im Sommer 2009 nach Bordeaux. Und für Obertan geht es nach England.

© getty

Gabriel Obertan: Flop bei Manchester United

"Gabriel ist ein Spieler, den wir schon seit einigen Jahren beobachten", sagte Ferguson, als Obertans Wechsel zu United beschlossen war. Damit er sich als Fußballer und auch als Mensch in Ruhe entwickeln kann, habe man mit seiner Verpflichtung aber zunächst noch gewartet, betonte die Trainerlegende. "Er ist ein aufregender Spieler mit Perspektive."

Tatsächlich wollte Obertan zuerst die Schule abschließen, bevor er sich auf ein derart großes Abenteuer wie United einlassen würde. Nun war es endlich so weit - wenngleich Ferguson bekräftigte, dass er in dem 20-jährigen Franzosen nicht den alleinigen Nachfolger des gerade nach Madrid abgewanderten Ronaldo sah, sondern vielmehr ein Talent, das sich zunächst zurechtfinden muss und dem Verein später dann durchaus Trophäen bescheren könnte.

Dafür soll Obertan behutsam an das neue Umfeld, an die neue Liga herangeführt werden. Ferguson will ihm Zeit geben, aber natürlich immer wieder auf ihn setzen, damit er sich verbessern kann. Doch früh sollten körperliche Hürden diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung machen.

In den ersten acht Wochen der Saison 2009/10 wird Obertan nämlich von Wadenproblemen lahmgelegt. Als er sich Mitte Oktober 2009 wieder fit meldet, ist es sehr kompliziert, einen Platz in der nun bereits eingespielten Mannschaft zu ergattern. Obertan kommt nur sporadisch zum Einsatz, den Großteil seiner Spielzeit holt er sich im Reserve-Team. Das Highlight seiner ersten Saison bleiben zwei Assists für Michael Owen im abschließenden Champions-League-Gruppenspiel gegen Wolfsburg - obwohl Obertan erst eine Viertelstunde vor Schluss eingewechselt wurde.

Auch in der zweiten Spielzeit ändert sich an Obertans Lage dann nichts. Nur sehr vereinzelt darf er mal über die vollen 90 Minuten ran, meistens in FA Cup oder Ligapokal. Immerhin: Auch im Champions-League-Gruppenspiel bei Bursaspor Anfang November 2010 steht er mal in Uniteds Startelf und erzielt beim 3:0-Sieg ein Tor - es sollte sein einziger Treffer in zwei Jahren Manchester bleiben.

Auf Wiedersehen, Theater der Träume

Ohnehin kam Obertan letztlich nur auf 27 Pflichtspieleinsätze für United, die Rückrunde der Saison 2010/11 verbrachte er beinahe komplett im Reserve-Team. Natürlich hatte er sich mehr erhofft, als er im Sommer 2009 ins Old Trafford gekommen war.

Daher entschied er sich im Sommer 2011 für einen Wechsel. Newcastle klopfte an, bot dem hochveranlagten Techniker eine gute Perspektive. Obertan war entschlossen, sich bei den Magpies durchzusetzen, sprach deutlich von seiner Hoffnung auf einen Stammplatz.

Auch das große Ziel, A-Nationalspieler Frankreichs zu werden, hatte er weiterhin im Hinterkopf. Obwohl er früh einsah, dass er dafür auf jeden Fall Manchester verlassen muss, sollte ein Einsatz für die große Equipe Tricolore jedoch stets ein Traum bleiben.

© getty

Gabriel Obertan: Verletzungspech ohne Ende

Die ersten Monate in Newcastle verliefen vielversprechend: Obertan wurde auf Anhieb Stammspieler und war mitverantwortlich dafür, dass die Magpies eine gute Rolle in der Premier League spielten.

Einzig in Sachen Zählbares blieb seine Ausbeute mau, in seiner Premieren-Saison bei Newcastle gelangen ihm lediglich ein Tor und drei Vorlagen in 23 Ligaspielen. Und irgendwann verlor er dann mehr und mehr seinen Platz in der Mannschaft.

Schon im zweiten Jahr wurden seine Einsätze sporadischer - auch, weil er immer wieder von körperlichen Problemen zurückgeworfen wurde. In seiner dritten Saison in Newcastle stand er dann kaum noch auf dem Platz, fiel wegen einer Knieverletzung monatelang aus.

2014/15 kämpfte er sich mitunter noch einmal ins Team zurück, hatte ein paar gute Auftritte - ehe eine Oberschenkelverletzung ihn wieder für mehrere Monate auf Eis legte.

Im Sommer 2016 endete Obertans Zeit in Newcastle dann, nachdem er in der Spielzeit zuvor wieder lange verletzt zuschauen musste. Vorübergehend stand das einstige Top-Talent nun ohne Verein da.

Gabriel Obertan: Der Abstieg

Im August 2016 ging Obertan schließlich zu Anzhi Makhachkala. Der russische Klub hatte in den Jahren zuvor Stars wie Roberto Carlos, Samuel Eto'o, Willian oder Lassana Diarra verpflichtet - doch als Obertan kam, waren Eto'o und Co. längst nicht mehr da. Und er selbst blieb letztlich auch nur ein halbes Jahr, war nach neun Einsätzen schon wieder weg.

Auch im folgenden halben Jahr bei Wigan Athletic gelang es ihm nicht, seiner Karriere nachhaltig neuen Schwung zu verleihen. Er zog weiter zu Levski Sofia nach Bulgarien, Anfang 2019 dann zu Erzurumspor in die Türkei. Dort gelang ihm 2020 immerhin der Aufstieg in die Süper Lig, wo er in der Saison 2020/21 dann Stammspieler war.

Mittlerweile kickt der einstige United-Profi bei Charlotte Independence, dritte Liga in den USA. Im Sommer 2021 war er erstmals dorthin gewechselt, blieb zunächst ein halbes Jahr. Nach sechs Monaten Vereinslosigkeit kehrte er vergangenen Sommer zurück, sein Vertrag läuft noch bis Ende 2023.

Inzwischen 34 Jahre alt, wird Obertan auf die ganz große Fußball-Bühne mit Sicherheit nicht mehr zurückkehren. Aber für Charlotte ist er ein wichtiger Akteur, gibt seine Erfahrungen an die Spieler dort weiter. Und auch das kann ja glücklich machen.